Китай открива "мегапосолство" в Лондон

Очаква се британското правителство да одобри проекта за изграждането на нов комплекс на китайското посолство в британската столица. Новият комплекс ще бъде разположен в близост до финансовия район на Лондон. Одобряването на проекта се очаква след години на спорове и политически препирни относно потенциалните рискове за сигурността, които този дипломатически комплекс би могъл да представлява за Обединеното кралство, отбелязва БГНЕС, като цитира Асошиейтед прес.

Законодатели от целия политически спектър призоваха властите да отхвърлят заявлението на Китай за новото посолство. Критиците се опасяват, че предложената нова сграда, която ще бъде разположена на огромна площ в близост до финансовия район на Лондон и до важни кабели за пренос на данни, ще бъде използвана като база за шпионаж от страна на Пекин. Други твърдят, че огромното посолство – което ще бъде най-голямото в Европа – ще представлява повишена заплаха от наблюдение и ще крие рискове за китайските дисиденти в изгнание.

Първоначално се планираше решението да бъде оповестено през октомври, но беше отложено многократно, след като множество обвинения за китайско шпионаж и политическа намеса оказаха натиск върху британското правителство.

Британските медии съобщиха, че решението за одобряване на проекта за новото посолство ще бъде взето днес или утре, преди планираното посещение на премиера Киър Стармър в Китай. Това посещение, което се очаква с голям интерес, ще бъде първото на британски премиер от 2018 г. насам.