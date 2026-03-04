Близък до британски депутат е задържан за шпионаж в полза на Китай

Партньор на действащ депутат от Лейбъристката партия е сред тримата мъже, арестувани по подозрение в шпионаж в полза на Китай, съобщават медиите във Великобитания.

Лондонската полиция е задържала мъжете в сряда сутринта по подозрение за съдействие на чуждестранна разузнавателна служба и като част от по-широко разследване на престъпления, свързани с националната сигурност, свързани с Китай.

Източници на в. "Гардиън" съобщават, че сред арестуваните е и партньор на депутат от Лейбъристката партия. Полицията заяви, че арестите са част от "проактивно разследване" и че няма "непосредствена или пряка заплаха за обществеността". В изявление в Камарата на общините, министърът по сигурността Дан Джарвис потвърди, че арестите са свързани с Китай.

Командир Хелън Фланаган, ръководител на отдела за борба с тероризма в Лондонската полиция, заяви: "През последните години наблюдаваме значително увеличение на делата, свързани с националната сигурност, и продължаваме да работим в тясно сътрудничество с нашите партньори, за да помогнем за опазването на безопасността на страната и да предприемем действия за пресичане на злонамерена дейност, където подозираме такава. Днешните арести са част от проактивно разследване и макар че това са сериозни въпроси, не смятаме, че има някаква непосредствена или пряка заплаха за обществеността", каза Фланаган.

"Оставаме дълбоко обезпокоени от нарастващия модел на тайна дейност от страна на китайски държавни актьори, насочена към британската демокрация. Това включва опити за получаване на информация за британското законодателство и намеса в нашите суверенни дела", каза Джарвис.

Миналата година стана ясно, че наказателните дела срещу двама мъже с парламентарни връзки, обвинени в шпионаж в полза на Китай, са били прекратени, тъй като прокурорите не са могли да получат доказателства от правителството, че Пекин представлява "заплаха за националната сигурност на Обединеното кралство".

Обвиненията в шпионаж срещу 30-годишния Кристофър Кеш и 32-годишния Кристофър Бери бяха прекратени от Кралската прокуратура, която първоначално само заяви, че доказателственият стандарт не е бил спазен месец преди началото на нашумелия процес. Кеш и Бери отрекоха обвиненията. По време на предполагаемите престъпления Кеш е бил изследовател, специализирал в Китай, и работещ за депутата от Консервативната партия Алиша Кърнс, а Бери, негов приятел, бил в Китай по това време. Те са обвинени в предаване на информация за Уестминстър, която в крайна сметка е била изпратена на Цай Ци - член на управляващото политбюро на Китай.