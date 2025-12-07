В Китай изкуственият интелект работи като полиция

Стотици хиляди камери с изкуствен интелект (AI), невидими алгоритми и софтуерни ботове и милиони линии от код работят денонощно, за да следят, анализират и дори, когато е необходимо, разговарят с гражданите в китайския град Шънджън. Във всяко кътче на града, във всяка точка на провинция, новото лице на китайския ред и сигурност наднича от екрани, говори по телефона или се движи по улиците.

За да си представим какво означава AI-полиция, трябва да забравим за класическия образ на полицай с униформа и да си представим една дигитална сянка - хиляди алгоритми, които разпознават лица, анализират езика на тялото и могат да предвидят дори потенциални инциденти.

Всички тези впечатляващи технологични възможности поставят въпроса къде минава границата между ред и контрол. Международни наблюдатели алармират, че масовото въвеждане на AI-базирани полицейски системи размива личната граница, губи се личното пространство и води до автоцензура, стрес и в някои случаи дори хората се затварят и изолират от страх да не попаднат в "грешната" категория. Но за официален Пекин тази система представлява нова степен на социална устойчивост, гаранция за сигурност и, според прокламираната идеология, основна стъпка към цифровото бъдеще.

Пример от реалността: В Чунцин през 2023 г. местната полиция въвежда AI-кампании срещу разсеяните пешеходци - информацията от всяка улична камера се изпраща в централен алгоритмичен "мисловен център", който мигновено установява самоличността на човека чрез лицево разпознаване, проверява неговата криминална история, социален рейтинг и дори последните му публикации в социалните мрежи. Ако някой многократно нарушава правилата, до него на улицата се насочва малък автономен полицейски дрон - снабден с говорител, той тактично изисква нарушителят да се върне на тротоара. При повторни провинения, AI-системата автоматично изпраща глоба по телефона или банкова сметка.

Друга ситуация: Недалеч от там, в Луоян, патрулират специални AI-роботи, които сканират тълпите за аномалии - оставени без надзор чанти, подозрително поведение, спорове между граждани. Веднага щом нещо излезе извън нормата, алгоритъмът активира аларма, а в най-близкият полицейски участък се получава пълен видеозапис и препоръка как да реагира. Целта е да се реагира още преди инцидентът да се е разгърнал напълно.

Набиращата популярност технология на беседи-ботове внедрява човешки контакт под дигитална форма. На пръв поглед те са безобидни: Местна гражданка, разочарована от проблем с комунална услуга, избира опцията за чат със "системния помощник" в градския портал. Ботът ѝ задава разбираеми въпроси, насочва се бързо към "корена на проблема", обяснява процедури, насърчава към спокойствие, дори може "да съчувства". Но това е само видимата част на системата.

В квартал на Шанхай, ако направиш запитване за "граждански спор" или съобщиш за съсед, който е твърде шумен, беседи-бот веднага стартира разговор в WeChat. Сложна AI-логика определя кога да е строг, кога "отстъпчив", а ако потребителят настоява да наруши правилата, ботът учтиво го предупреждава за възможност от глоба - и при необходимост издава електронно предупреждение. Ако чатът достигне повишена агресия или спор, системата мигновено насочва човек към психолог-бот за допълнителна "деескалация". Паралелно с това разговорът се записва в локалната база, достъпна за реалните полицаи.

AI като превантивна полиция

Моделът на "превантивна полиция" стъпва върху философията, че технологиите могат да предотвратят престъпления и инциденти, преди те да се случат, чрез анализ на данни и ранно предупреждение.

В град Урумчи в Синдзян, AI-полицията активно анализира данни от SIM карти, местоположение, филтрирани комуникации, банкова активност и дори притежанието на "църковни" приложения. Ако се забележи аномалия, като многократно излизане през нощта, честа смяна на адрес, внезапен интерес към определени теми - системата автоматично води кратък диалог с гражданина чрез бот: "Здравейте, ваши скорошни действия изглеждат нестандартно. Може ли да обясните причината за пътуванията?" Разговорът звучи неутрално, но е предварително структуриран за откриване на рискови модели. Ако гражданинът отговаря уклончиво, се регистрира за наблюдение.

Тези инструменти намират приложение и извън чисто полицейската сфера. В кампуси на университети и в бизнес паркове роботи–патрули с лицево разпознаване проследяват кой се движи къде, следят концентрацията на тълпи и могат да отправят предупреждение към потенциален нарушител, ако се установи "непривично" поведение - оставане прекалено дълго пред определено помещение или опит за достъп до забранена зона.

Технологичният инструментариум на AI-полицията

Мегаполиси като Шанхай, Пекин, Гуанджоу разполагат с милиони камери, всяка свързана към обща AI система за лицево и поведенческо разпознаване.

Big Data центрове: Анализират поведението на граждани в реално време - от пазарувания и социални връзки, до здравен статус, посещения с градски транспорт и дори емоционални реакции.

Автоматични доклади и електронни известия: AI системите са директно вързани към смартфоните на гражданите. SMS или push-уведомление пристигат почти мигновено при подозрение за нарушение.

Беседни чатботове са интегрирани във всички основни комуникационни платформи, включително WeChat, Alipay, вътрешни приложения на държавни агенции, образователни платформи и дори жилищни кооперации.

Диалог с дигитален пазач

Вечерта на 17 септември 2024 г., жител на Чунцин получава следното съобщение от AI-бота в своя WeChat: "Здравейте, Сяо Ли, напоследък изтеглихте няколко файла, за които се изисква специално разрешение. Трябва ли да се свържем с Вас за допълнителна информация?" Сяо Ли е изненадан, тъй като файловете са били от отворен университетски сайт. След кратък чат със системата не последва по-сериозно действие, но Ли разбира - всяко дигитално движение е потенциално "подаване на сигнал".

Ето и друг случай, базиран на реални репортажи: В новата промишлена зона на Хандан един от AI-роботите засича група работници, които спорят високо в ранните часове на деня. До тях подхожда робот-патрул, който с приятен женски глас казва: "Моля, спазвайте обществения ред. Ако имате неразрешен конфликт, съдействието на полицията е на ваше разположение. Желаете ли да говорите с нашия дигитален медиатор?" Двама от работниците се съгласяват и чатботът автоматично стартира беседа с тях, опитвайки се да идентифицира корена на спора и да предложи решение.

Както всяка технологична революция, и тази поражда нови икономически възможности. Компаниите, разработващи AI–платформи за разпознаване, обработка на естествен език и поведенчески анализ, изживяват истински разцвет. Секторът за "градска сигурност" се превръща в поле на ожесточена конкуренция между национални гиганти и стартиращи фирми от университетските инкубатори в Шънджън и Гуанджоу.

През 2025 г. китайското правителство нарича този тип технологии "неотменима европейска характеристика на цифровото общество". Плановете за развитие предвиждат още по-дълбока интеграция между AI-полиция и умни градски системи; създаване на единен профил за всеки гражданин, където всяко действие - от градската библиотека до супермаркета - се анализира в профила "гражданска благонадежност".

"Умният" ред е тук - въпросът е, какво губим и какво печелим пред лицето на този гигантски цифров експеримент.

*Д-р Теодора Личева е експерт и преподавател по национална и международна сигурност.