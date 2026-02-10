Кремъл започна атака срещу Telegram

Властта в Русия започна реални действия по затварянето на месинджъра Telegram. Потребителите в Русия съобщават за масови проблеми с качването и свалянето на медийни файлове (снимки и видео), както и с провеждането на гласови повиквания. Текстовите съобщения за момента преминават сравнително стабилно.

Тази сутрин услугата Downdetector регистрира скок в оплакванията от работата на Telegram в Русия – за втори пореден ден.

Забавянето предизвиква недоволство дори сред руските военни блогъри. Те предупреждават, че Telegram е основното средство за оперативна комуникация на руските войници на фронта и ограничаването му може да навреди на координацията на бойните действия.

Роскомнадзор официално заяви, че продължава да „ограничава“ работата на приложението, за да „постигне изпълнение на руското законодателство“.

Роскомнадзор заяви, че продължава въвеждането на последователни ограничения спрямо Telegram. Според РКН, Telegram не спазва руското законодателство; личните данни не са защитени; липсват реални мерки за противодействие на измамите; Telegram и редица други месинджъри все още не са отстранили нарушенията, за да бъдат вдигнати ограниченията върху тях.

Паралелно с техническото забавяне, съд в Москва (Тагански район) обяви, че Telegram е изправен пред нови глоби в размер на 64 милиона рубли (около 830 000 долара) заради отказ да премахне съдържание, което властите считат за забранено.

Анализатори посочват, че този ход е част от стратегията на Кремъл да принуди потребителите да преминат към държавно подкрепяното приложение „Max“. То се рекламира като сигурна алтернатива, интегрирана с държавните услуги и разплащателни системи.

Критика

Дуров коментира „забавянето“ на Telegram.

Основателят и собственик на Telegram коментира,е Русия ограничава достъпа до Telegram в опит да принуди гражданите си да преминат към контролирано от държавата приложение, предназначено за наблюдение и политическа цензура.

“Преди осем години Иран опита същата стратегия и се провали. Той забрани Telegram под измислени предлози, опитвайки се да принуди хората да преминат към държавна алтернатива. Въпреки забраната, повечето иранци все още използват Telegram (заобикаляйки цензурата) и го предпочитат пред приложения, подлежащи на наблюдение. Ограничаването на свободите на гражданите никога не е правилното решение. Telegram се застъпва за свободата на словото и поверителността, въпреки натиска, написа Павел Дуров в Telegram.

Telegram

Telegram е уникален хибрид между месинджър и социална мрежа. Каналите позволяват на един човек да излъчва информация към милиони последователи без алгоритмична цензура. Използва собствен протокол (MTProto). Собственикът на Telegram е Павел Дуров, често го наричат "руският Марк Зукърбърг". Дуров има няколко гражданства – руско, френско, на Обединените арабски емирства и на Сейнт Китс и Невис. Живее основно в Дубай, където е и централата на Telegram.

Дуров позиционира Telegram като неутрална територия. Това прави приложението еднакво желано и от украинци, и от руснаци - то е основно бойно поле за информационната война между Русия, Украйна и Запада.