Русия изолира гражданите си от света

Русия продължава да прерязва всякакви връзки на гражданите си със света. Роскомнадзор официално съобщи, че "ограничава частично" разговорите през Telegram и WhatsApp. Аргументът е, че това е борба с мошениците. "По данни на правоохранителните органи и многочислените сигнали от граждани, чуждестранните месинджъри Telegram и WhatsApp са станали основни гласови платформи, използвани за измама и изнудване на руските граждани, както и за въвличането им в диверсионна и терористична дейност", съобщава пресслужбата на ведомството, цитирана от РБК.

Проблеми с връзките имаше още в края на юни и началото на юли, но от края на миналата седмица позвъняванията и даже обикновеният чат по Telegram и WhatsApp работят с огромни прекъсвания. От Telegram отрекоха проблемите да са свързани с технически неизправности в програмата.

Тогава "Комерсант" съобщи, че от 1 август властите са започнали избирателно да тестват блокиране на позвъняванията в месинджърите.

Ежемесечната аудитория на WhatsApp в Русия е 97,5 млн. души, а на Telegram - 90,5 млн., писа "Вьорстка".

Само преди месец бе лансиран държавен месинджър Max, който трябва да заработи пълноценно от началото на септември и е под строг контрол от службите. Властите все повече настояват руснаците да преминат към него. Много услуги, необходими в ежедневието, постепенно се прехвърлят там – например, наскоро влезе в сила закон, забраняващ на държавни агенции, банки и телекомуникационни оператори да използват чуждестранни програми за връзка с клиенти. Max все още не работи много добре и същевременно директно декларира, че ще предава на властите личните данни, които събира. Разработва се от компания, свързана с контролирания от държавата холдинг VK; другите ѝ услуги (например едноименната социална мрежа) имат дълга история на сътрудничество със силите за сигурност.

Много наблюдатели сравняват концепцията на Max с китайския месинджър WeChat. WeChat е много по-зрял продукт, но също така съчетава удобството в ежедневието с всеобхватен контрол от страна на държавата.

Разработчикът на MAX - VK, от 2021 г. се ръководи от Владимир Кириенко, син на зам.шефа на администрацията на президента Сергей Кириенко, обаче отчита рекордни загуби. За първото полугодие на 2025 г. загубата е 12.7 млрд. рубли. Въпреки че благодарение на държавната подкрепа, има ръст при всички сегмети от бизнеса й, компанията не може да излезе дори на 0. За шест години холдингът, който по собствени данни има 78 млн. ползватели и обхваща 95 от рунета, е натрупал 182.9 млрд. рубли загуба. Това е съпоставимо с бюджета на някои големи руски региони като Хабаровския край /174 млрд./ или Волгоградска област / 195 млр./. През октомври миналата година компанията уволни няколкостотин сътрудници.

Засега в Русия все още работят няколко услуги, които позволяват видео разговори: например Zoom, Google Meet и Microsoft Teams, въпреки че никой не може да каже колко дълго ще продължи това.