Авария на Байконур може да спре руските полети в космоса

Русия загуби възможността да изстрелва хора в космоса, което не се е случвало от 1961 г. насам, заяви експертът по космонавтиката Виталий Егоров, който коментира аварията на космодрума Байконур след изстрелването на космическия кораб "Союз МС-28".

Ракетата-носител бе изстреляна успешно с трима космонавти на борда. Ракетата дори се скачи успешно с Международната космическа станция.

При излитането на ракетата обаче е повредена голяма част от стартовия отсек, което прави невъзможно изстрелването на нови ракети от тази стартова площадка, която на този етап е единствената, от която се изпращат кораби към МКС.

"Стартовата площадка беше инспектирана, както се прави всеки път, когато се изстрелва ракета. Открити бяха повреди по няколко компонента на стартовата площадка", се казва в изявление на "Роскосмос".

Повредената конструкция се нарича "Стартова маса". Кои точно елементи от конструкцията са повредени засега не се уточнява, но специалисти смятат, че вероятно е имало колапс на сервизната кабина, която е предназначена за достъп до долните нива на ракетите. В момента се прави оценка на състоянието на стартовия комплекс. От "Роскосмос" съобщиха, че има" резервни елементи " за ремонт.

Видеозапис от изстрелването показва как се летят парчета от конструкцията, вижда се срив на структурата и детонация. Снимка показва овъглени остатъци от огромната структура, лежаща в изпускателната траншея на станцията.

Площадка №31 на Байконур всъщност е единствената активна стартова площадка, от която се изпращат кораби "Союз" към МКС. Русия разполага с други космодруми, но в момента само Байконур е сертифициран и оборудван за пилотирани полети с кораби "Союз МС" до МКС. Космодрумът Восточний е проектиран да поеме пилотираните полети, но неговият стартов комплекс за ракетите "Ангара-A5В" (които трябва да изстрелват новото поколение руски космически кораби, заменящи "Союз") и за пилотирани мисии с корабите "Союз МС" не е напълно готов и сертифициран за изстрелване на хора. Плесецк пък е стратегически космодрум, използван основно за военни и непилотирани мисии (например извеждане на сателити в полярни орбити)