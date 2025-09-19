Медия без
Космодрумът "Байконур" става туристическа атракция

Днес, 10:41
Казахстан иска да превърне космодрума "Байконур" в туристическа атракция
БГНЕС/ЕПА
Казахстан иска да превърне космодрума "Байконур" в туристическа атракция

Казахстан ще превърне стартовите площадки на първия космодрум в света - Байконур, в туристически център, като се стреми да привлече 50 000 посетители до 2029 г. с глемпинг, хотели и детски лагер.

Космическо пътешествие очаква посетителите на южните степи на Казахстан – където космодрумът, богат на история и мистика, се превръща в жизнена туристическа екосистема.

Въпреки че Русия продължава да отдава под наем космодрума Байконур, досега тя е върнала на Казахстан над 50 изведени от експлоатация съоръжения, които правителството планира да превърне в целогодишен туристически обект, за да привлича посетители – не само за изстрелвания на ракети.

Инфраструктура за посетители се изгражда около емблематични места като площадката за изстрелване на кораба на първия космонавт Юрий Гагарин – най-старата и най-известната площадка за изстрелване в Байконур, където през 1961 г. се е състоял първият в света човешки космически полет.

 

