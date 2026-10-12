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Туризъм
Феноменалният гоблен от Байо напусна Франция за пръв път от 1000 г.
06 Септ. 2026
1800 души преместиха 360-тонна кула в Япония
25 Авг. 2026
Жилещи "португалски галери" нападнаха френските плажове
18 Авг. 2026
Родопската теснолинейка навърши 100 години
01 Авг. 2026
Първата половина на август ще е по-слънчева
28 Юли 2026
Сняг падна на Мусала
24 Юли 2026
Слънчево затъмнение пълни хотелите в Нова Зеландия 2 години по-рано
23 Юли 2026
Япония вдига пет пъти таксата за виза
01 Юли 2026
Маршрутите на столичния транспорт влязоха в Sofia2Go
01 Юли 2026
Венеция планира до 50 евро входна такса за еднодневните туристи
20 Юни 2026
Плаж в Сардиния забрани чадърите за хора на възраст от 10 до 65 години
10 Юни 2026
Скоро ще видим как е изглеждала изчезналата улица "Търговска"
29 Май 2026
Германия предлага на туристите много събития и интересни региони
26 Май 2026
Осем държави не искат туристи това лято
24 Май 2026
"Добро дошли" във вкусна Сърбия
23 Май 2026
Част от стълбището на Айфеловата кула бе продадена на търг
22 Май 2026
Тайланд затяга режима за туристи, включително от България
20 Май 2026
Американец купи замъка на граф Дракула в Румъния
09 Май 2026
Германски турист получи 900 евро обезщетение за липса на свободни шезлонги
08 Май 2026
Заради земетресенията на Санторини се ограничава движението
28 Апр. 2026
Гърция не е подходяща за туризъм на почивния 1 май заради стачка
27 Апр. 2026
Войната в Близкия изток опразни моловете в столицата на лукса Дубай
11 Апр. 2026
София може да се сдобие с първи ресторант "Мишлен"
10 Апр. 2026
Представят дигиталния двойник на паметника Бузлуджа
22 Март 2026
Три малки лъвчета радват посетителите на зоопарка в Стара Загора
06 Март 2026
Къде туристите се губят най-често?
22 Февр. 2026
Мадейра е най-популярната туристическа дестинация за 2026 г.
21 Февр. 2026
Непал ограничава достъпа до Еверест
20 Февр. 2026
"Огнен пръстен" ще озари небето над Антарктида
17 Февр. 2026
Съществувал ли е град в иракската пустиня, основан от Александър Велики?
16 Февр. 2026
Японски град отмени фестивала на сакурата заради невъзпитани туристи
05 Февр. 2026
Домът на френската дипломация отвори вратите си за стотици софиянци
05 Февр. 2026
От днес в Рим събират по 2 евро за фонтана "Треви"
02 Февр. 2026
Балканите са загубили 2500 км естествени реки
22 Яну. 2026
Прокълнат венециански дворец си търси нови жертви
16 Яну. 2026
Hushpitality - новата мода във ваканциите
10 Яну. 2026
Властите ограничиха достъпа на туристи до вулкана Етна
08 Яну. 2026
Гръцки остров наема чужденци да се грижат за бездомни котки
06 Яну. 2026
Рим въвежда 2 евро такса за достъп до фонтана „Треви“
19 Дек. 2025
Край Париж бе открит най-дългият градски кабинков лифт в Европа
14 Дек. 2025
Протестиращи в пижами превземат европейските гари
12 Дек. 2025
Софийският зоопарк представи най-новия си обитател - бебе алпака
06 Дек. 2025
"Райънеър" губи слотове в Айндховен заради закъснения
19 Ноем. 2025
Летище Бургас затваря до април за основен ремонт
10 Ноем. 2025
Гигантски Еърбъс ще лети нонстоп от Сидни до Лондон и Ню Йорк
07 Ноем. 2025
Трима бяха ранени при рухване на историческа кула в Рим
03 Ноем. 2025
"Саграда Фамилия" стана най-високата църква в света
31 Окт. 2025
Грандиозно шоу открива новия египетски музей в Гиза
25 Окт. 2025
От април 2026 г. може да стартират директни полети от София до САЩ
24 Окт. 2025
За първи път в Исландия откриха комари
21 Окт. 2025
Доброволци се надпреварват да разкрасяват Коджа кая
21 Окт. 2025
До Южна Африка вече може да се пътува без виза
16 Окт. 2025
"Камбаните" станаха символ на Младост", а Лъвов мост - на "Банишора"
24 Септ. 2025
Космодрумът "Байконур" става туристическа атракция
19 Септ. 2025
След близо 150 г. "Саграда Фамилия" ще стане най-високата катедрала в Европа
18 Септ. 2025
Протест на Мачу Пикчу блокира 900 туристи
17 Септ. 2025
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Как да (не) станем продавач с висше
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Градчета се борят с БДЖ да не спира влаковете им
12 Окт. 2026
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Дъжд и студ нахлуват в България
12 Окт. 2026
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Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска
08 Окт. 2026
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Визита на Буданов в София опроверга Радев за дроновете
09 Окт. 2026
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Банката на Цветелина Бориславова погълна Токуда банк
09 Окт. 2026
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Психологът категоричен: Моряците от кораба са били секта, няма данни за външно участие
08 Окт. 2026
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Радев успокои: Конфликтът в Черно море е на лична основа, спор за паркомясто ескалирал
06 Окт. 2026
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Коледни добавки ще има само за пенсионери на помощи
26 Септ. 2026
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Помощите за бедни и хора с ТЕЛК за 2027 г. вече са ясни
17 Септ. 2026
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САЩ препоръчаха България да намали изискванията за влизане в армията
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ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА:
За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ:
Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ:
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ:
България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ:
Как да загубим изборите в 5 прости стъпки
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