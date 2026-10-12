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Туризъм

Феноменалният гоблен от Байо напусна Франция за пръв път от 1000 г.

Феноменалният гоблен от Байо напусна Франция за пръв път от 1000 г.
06 Септ. 2026
1800 души преместиха 360-тонна кула в Япония

1800 души преместиха 360-тонна кула в Япония
25 Авг. 2026
Жилещи "португалски галери" нападнаха френските плажове

Жилещи "португалски галери" нападнаха френските плажове
18 Авг. 2026
Родопската теснолинейка навърши 100 години

Родопската теснолинейка навърши 100 години
01 Авг. 2026
Първата половина на август ще е по-слънчева

Първата половина на август ще е по-слънчева
28 Юли 2026
Сняг падна на Мусала

Сняг падна на Мусала
24 Юли 2026
Слънчево затъмнение пълни хотелите в Нова Зеландия 2 години по-рано

Слънчево затъмнение пълни хотелите в Нова Зеландия 2 години по-рано
23 Юли 2026
Япония вдига пет пъти таксата за виза

Япония вдига пет пъти таксата за виза
01 Юли 2026
Маршрутите на столичния транспорт влязоха в Sofia2Go

Маршрутите на столичния транспорт влязоха в Sofia2Go
01 Юли 2026
Венеция планира до 50 евро входна такса за еднодневните туристи

Венеция планира до 50 евро входна такса за еднодневните туристи
20 Юни 2026
Плаж в Сардиния забрани чадърите за хора на възраст от 10 до 65 години

Плаж в Сардиния забрани чадърите за хора на възраст от 10 до 65 години
10 Юни 2026
Скоро ще видим как е изглеждала изчезналата улица "Търговска"

Скоро ще видим как е изглеждала изчезналата улица "Търговска"
29 Май 2026
Германия предлага на туристите много събития и интересни региони

Германия предлага на туристите много събития и интересни региони

26 Май 2026
Осем държави не искат туристи това лято

Осем държави не искат туристи това лято
24 Май 2026
"Добро дошли" във вкусна Сърбия

"Добро дошли" във вкусна Сърбия

23 Май 2026
Част от стълбището на Айфеловата кула бе продадена на търг

Част от стълбището на Айфеловата кула бе продадена на търг
22 Май 2026
Тайланд затяга режима за туристи, включително от България

Тайланд затяга режима за туристи, включително от България
20 Май 2026
Американец купи замъка на граф Дракула в Румъния

Американец купи замъка на граф Дракула в Румъния
09 Май 2026
Германски турист получи 900 евро обезщетение за липса на свободни шезлонги

Германски турист получи 900 евро обезщетение за липса на свободни шезлонги
08 Май 2026
Заради земетресенията на Санторини се ограничава движението

Заради земетресенията на Санторини се ограничава движението
28 Апр. 2026
Гърция не е подходяща за туризъм на почивния 1 май заради стачка

Гърция не е подходяща за туризъм на почивния 1 май заради стачка
27 Апр. 2026
Войната в Близкия изток опразни моловете в столицата на лукса Дубай

Войната в Близкия изток опразни моловете в столицата на лукса Дубай
11 Апр. 2026
София може да се сдобие с първи ресторант "Мишлен"

София може да се сдобие с първи ресторант "Мишлен"
10 Апр. 2026
Представят дигиталния двойник на паметника Бузлуджа

Представят дигиталния двойник на паметника Бузлуджа

22 Март 2026
Три малки лъвчета радват посетителите на зоопарка в Стара Загора

Три малки лъвчета радват посетителите на зоопарка в Стара Загора
06 Март 2026
Къде туристите се губят най-често?

Къде туристите се губят най-често?
22 Февр. 2026
Мадейра е най-популярната туристическа дестинация за 2026 г.

Мадейра е най-популярната туристическа дестинация за 2026 г.
21 Февр. 2026
Непал ограничава достъпа до Еверест

Непал ограничава достъпа до Еверест
20 Февр. 2026
"Огнен пръстен" ще озари небето над Антарктида

"Огнен пръстен" ще озари небето над Антарктида

17 Февр. 2026
Съществувал ли е град в иракската пустиня, основан от Александър Велики?

Съществувал ли е град в иракската пустиня, основан от Александър Велики?
16 Февр. 2026
Японски град отмени фестивала на сакурата заради невъзпитани туристи

Японски град отмени фестивала на сакурата заради невъзпитани туристи
05 Февр. 2026
Домът на френската дипломация отвори вратите си за стотици софиянци

Домът на френската дипломация отвори вратите си за стотици софиянци
05 Февр. 2026
От днес в Рим събират по 2 евро за фонтана "Треви"

От днес в Рим събират по 2 евро за фонтана "Треви"
02 Февр. 2026
Балканите са загубили 2500 км естествени реки

Балканите са загубили 2500 км естествени реки

22 Яну. 2026
Прокълнат венециански дворец си търси нови жертви

Прокълнат венециански дворец си търси нови жертви
16 Яну. 2026
Hushpitality - новата мода във ваканциите

Hushpitality - новата мода във ваканциите
10 Яну. 2026
Властите ограничиха достъпа на туристи до вулкана Етна

Властите ограничиха достъпа на туристи до вулкана Етна
08 Яну. 2026
Гръцки остров наема чужденци да се грижат за бездомни котки

Гръцки остров наема чужденци да се грижат за бездомни котки

06 Яну. 2026
Рим въвежда 2 евро такса за достъп до фонтана „Треви“

Рим въвежда 2 евро такса за достъп до фонтана „Треви“
19 Дек. 2025
Край Париж бе открит най-дългият градски кабинков лифт в Европа

Край Париж бе открит най-дългият градски кабинков лифт в Европа
14 Дек. 2025
Протестиращи в пижами превземат европейските гари

Протестиращи в пижами превземат европейските гари
12 Дек. 2025
Софийският зоопарк представи най-новия си обитател - бебе алпака

Софийският зоопарк представи най-новия си обитател - бебе алпака
06 Дек. 2025
"Райънеър" губи слотове в Айндховен заради закъснения

"Райънеър" губи слотове в Айндховен заради закъснения
19 Ноем. 2025
Летище Бургас затваря до април за основен ремонт

Летище Бургас затваря до април за основен ремонт
10 Ноем. 2025
Гигантски Еърбъс ще лети нонстоп от Сидни до Лондон и Ню Йорк

Гигантски Еърбъс ще лети нонстоп от Сидни до Лондон и Ню Йорк
07 Ноем. 2025
Трима бяха ранени при рухване на историческа кула в Рим

Трима бяха ранени при рухване на историческа кула в Рим
03 Ноем. 2025
"Саграда Фамилия" стана най-високата църква в света

"Саграда Фамилия" стана най-високата църква в света
31 Окт. 2025
Грандиозно шоу открива новия египетски музей в Гиза

Грандиозно шоу открива новия египетски музей в Гиза
25 Окт. 2025
От април 2026 г. може да стартират директни полети от София до САЩ

От април 2026 г. може да стартират директни полети от София до САЩ
24 Окт. 2025
За първи път в Исландия откриха комари

За първи път в Исландия откриха комари
21 Окт. 2025
Доброволци се надпреварват да разкрасяват Коджа кая

Доброволци се надпреварват да разкрасяват Коджа кая
21 Окт. 2025
До Южна Африка вече може да се пътува без виза

До Южна Африка вече може да се пътува без виза
16 Окт. 2025
"Камбаните" станаха символ на Младост", а Лъвов мост - на "Банишора"

"Камбаните" станаха символ на Младост", а Лъвов мост - на "Банишора"
24 Септ. 2025
Космодрумът "Байконур" става туристическа атракция

Космодрумът "Байконур" става туристическа атракция
19 Септ. 2025
След близо 150 г. "Саграда Фамилия" ще стане най-високата катедрала в Европа

След близо 150 г. "Саграда Фамилия" ще стане най-високата катедрала в Европа
18 Септ. 2025
Протест на Мачу Пикчу блокира 900 туристи

Протест на Мачу Пикчу блокира 900 туристи
17 Септ. 2025

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