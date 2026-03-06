Три малки лъвчета радват посетителите на зоопарка в Стара Загора

Докато Града под липите все още се бори с променливото мартенско време, в местния зоопарк атмосферата е повече от гореща. Причината са три нови попълнения в семейството на големите котки, които вече се превърнаха в истински любимци на екипа и първите посетители.

Две мъжки и едно женско лъвче са най-новата радост за зоопарка в Стара Загора, предава БГНЕС. Малките са плод на "любов от пръв поглед" между родителите им, които пристигнаха у нас от Словакия едва миналата есен.

Историята на малките хищници започва на 17 септември, когато шестгодишната Елза и петгодишният Лео стъпват на българска земя. Адаптацията им очевидно е преминала повече от успешно.

"На 20 октомври имаше разгонване на женската, така че нещата се случиха. Тя забременя и на 20 януари се родиха малките", разказва с гордост директорът на зоопарка д-р Найден Елинов.

След точно три месеца, в разгара на зимата, на бял свят идват трите пухкави бебета. Днес те вече са на месец и половина и демонстрират отличен апетит и завидна енергия.

Въпреки че все още са малки, лъвчетата вече показват характер. Те са преминали през всички задължителни прегледи и са получили първите си ваксини.

"Към момента са в много добро телесно и здравословно състояние. Важно е да спомена, че вече взеха да опитват и от месото на родителите – основно конско и говеждо, с което храним лъвовете тук", споделя д-р Елинов.

Най-интересната част за почитателите на зоопарка тепърва предстои. Трите лъвчета все още си нямат имена, но това скоро ще се промени. Ръководството е решило да включи обществеността в този важен избор. Очаква се в най-скоро време "троицата" да има своите официални имена.

Бъдещето на малките изглежда светло – те ще останат под грижите на старозагорските ветеринари, докато укрепнат достатъчно, за да радват поколения посетители. Дотогава Елза и Лео ще продължат да бъдат пример за това, че когато условията са добри, природата си знае работата.