Непал ограничава достъпа до Еверест

Днес, 06:23
Горната камара на Националното събрание на Непал единодушно одобри нов законопроект за туризма, който въвежда по-строги правила за алпинистите. Според информация на The Independent, тези, които мечтаят да покорят най-високия връх на Земята - Еверест (8848 метра), ще трябва да докажат предварителен опит, преди да получат разрешение за експедиция.
Ако законът бъде окончателно приет, разрешение за Еверест ще се издава само на кандидати, които вече са изкачили поне един друг непалски връх с височина над 7000 метра.
Алпинистите ще трябва да предоставят и актуално медицинско свидетелство, за да се намали рискът от спешни състояния на голяма височина.
Заявленията до Департамента по туризъм трябва да включват подробен план на изкачването, съответните такси и потвърждаващи документи. Властите ще имат право да отказват достъп на лица, за които преценят, че са изложени на твърде голям риск.
Непал предвижда и създаването на Департамент за опазване на околната среда. Досега алпинистите трябваше да връщат поне 8 кг отпадъци или да платят депозит от $4000. Новият закон може да превърне този депозит в невъзвръщаема еко-такса, предназначена за почистване на планината.
Ще бъде създаден и „Фонд за благосъстояние на алпинистите“ за финансиране на помощния персонал (шерпите).
Законът установява срок от една година, след който изчезнал в планината човек ще бъде официално обявяван за загинал.
Законопроектът ще бъде предаден за разглеждане в долната камара на парламента (Камарата на представителите) след нейното заседание през март, когато са планирани общите избори в Непал. Очаква се процесът по окончателното приемане да отнеме поне три месеца.
 

