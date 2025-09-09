Забрана на интернет в Непал доведе революция

ЕПА/БГНЕС Огън и дим се издигат от двореца Сингха Дурбар, в който се помещават правителствени и парламентарни сгради, след като протестиращи щурмуваха помещенията по време на насилствени демонстрации в Катманду.

Огромни размирици в Катманду - има 19 убити протестиращи след полицейски огън, а и палеж на парламента, на резиденциите на премиера, на президента. Всичко това се случи, след като от няколко дни текат мощни антиправителствени демонстрации. Те избухнаха след забрана на социалните мрежи, а и срещу корупцията. Забраната беше отменена, но напрежението не спадна. Премиерът Шарма Оли, президентът Рам Чандра Паудел и редица министри подадоха оставка. Армията евакуира с хеликоптери министри. Финансовият министър бе заснет да бяга по улиците, преследван от тълпа протестиращи, която го набута в река. Съпругата на бившия премиер на Непал Джал Натха Кханал бе заключена в дома й, който бе подпален. По-късно стана ясно, че тя е получила тежки изгаряния и е починала в болницата.

Подпаленият парламент:

Подпаленият парламент:

Сред запалените сгради са още къщите на висши лидери, партийни офиси, полицейски участъци, правителствени сгради, домовете на двама предишни министър-председатели. Къщата на вече бившия министър на вътрешните работи Рамеш Лекхак, подал оставка веднага след смъртта на 19-те, също беше изгорена до основи.

Nepal's finance minister chased on street, thrashed by protesters as Oli govt collapses



A video, which surfaced today (Sept 9), shows Finance Minister Bishnu Prasad Paudel being chased on a road and thrashed by demonstrators.



In the video, over two dozen people were seen… pic.twitter.com/aoKBjKlUkZ — The Indian Express (@IndianExpress) 9 септември 2025 г.

При размириците са ранени над 100 души. Вътрешните полети от международното летище в столицата Катманду са отменени.

BREAKING: Nepal Prime Minister K.P. Sharma Oli resigns amid widespread protests

ХРОНОЛОГИЯТА

Министерството на комуникациите и информационните технологии на Непал в четвъртък съобщи, че е разпоредило блокирането на 26 платформи, включително Facebook, YouTube, X и LinkedIn, които не са се регистрирали в рамките на определен от властите краен срок. Съгласно решение на Върховния съд от 2023 г., министерството изисква от тях да назначат местен представител и лице, отговорно за регулирането на съдържанието им.

В отговор много хора излязоха на улицата. Започнаха да скандират антиправителствени лозунги.

После демонстрантите се насочиха към парламентарния комплекс в Катманду. Правителството склони да отмени забраната за социалните мрежи. Но полицията се намеси жестоко, когато няколко хиляди души се приближиха близо до сградата на парламента. Институцията преди това бе обградена с бодлива тел. Протестиращите се опитаха да пробият полицейския кордон. Срещу тях е бил използван сълзотворен газ, очевидно и бойни патрони.