Борисов обвини протестите на ПП-ДБ в саботаж на еврозоната

Ако ще крадете през бюджета, ние ще бъдем против него, независимо в каква валута е, отвърна му Асен Василев

21 Ноем. 2025Обновена
Бойко Борисов
Илияна Димитрова
Бойко Борисов

Според Бойко Борисов снощният протест, организиран от ПП-ДБ заради арестувания варненски кмет, няма нищо общо с правосъдието, а цели да създаде проблеми на влизането на България в еврозоната. В такъв смисъл говори лидерът на ГЕРБ-СДС тази сутрин пред парламентарните репортери.

"Това, че влизаме в еврозоната, не може да не притеснява ПП-ДБ. Тези протести са за това – да не се приеме бюджет в евро", обяви той.

Основание за това твърдение му даде призивът, който снощи лидерите на обединението отправиха - гражданите да попречат на разглеждането на проекта на държавен бюджет на управляващите. "Да окупираме парламента идния вторник, когато се приема бюджетът, и да не позволим на прасетата да го приемат. Защото после трудно ще е връщането назад", каза снощи водачът на ПП Асен Василев.

Борисов намекна, че протестиращите са само представители на ПП-ДБ, като заяви, че "само администрацията на София е 1000 души". "И аз съм недоволен и съм съгласен с това, което бизнесменът Петков (бившият лидер на ПП Кирил Петков - бел.ред.) каза, че решетките коват лидери. Благодарение на неговите решетки, аз си възстанових силата на ГЕРБ", каза той. После иронично предложи да се измени избирателният закон така, че да дава предимство на кандидати, които са лежали в ареста.

Отговор

Малко по-късно водачът на ПП Асен Василев коментира пред журналисти, че протестите събират хора, недоволни от правителството, което "иска да им бръкне в джоба, за да напълни касичката на властта, и са възмутени от това, което се случва с Благомир Коцев и Никола Барбутов".

"Г-н Борисов, няма значение дали този бюджет е в евро, лева, рубли или турски лири. Ако вие ще крадете през бюджета, ние ще бъдем против него, независимо в каква валута е. Всеки български гражданин, който не иска да му бръкнат в джоба с 600 лв. с този крадлив бюджет, е добре дошъл на протеста и това няма никакво значение за еврозоната", обърна се Василев към лидера на ГЕРБ-СДС.

Следващият протест е насрочен за вторник, но според Василев може да бъде изместен, ако управляващите променят датата, на която ще се гледат бюджетът на второ четене в парламентарната бюджетна комисия.

Жалба

Водачът на "Възраждане" Костадин Костадинов съобщи, че заедно с депутати от МЕЧ и "Величие" ще внесат искане до Конституционния съд да обяви за противоконституционни законодателните промени на управляващите за особения търговски управител на "Лукойл". Спроед него управляващите нарушават гаранцията за неприкосновеност на частната собственост, която дава Конституцията, и така ще дадат повод на руската компания да заведе дела срещу българската държава.

Той изрази скептицизъм към протестите на ПП-ДБ. "Не знам как си представят окупация на парламента – с хепънинги и розови прасенца няма да стане. Окупация се прави по начина, по който "Възраждане" показа, че трябва да се прави", смята Костадинов. Въпреки това, той заяви, че партията му е готова да подкрепи ПП-ДБ, ако обединението се съгласи да протестира заедно с "Възраждане".

Ключови думи:

Бойко Борисов, Благомир Коцев, протест

