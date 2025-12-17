Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Хиляди протестираха в Словакия срещу мафията и премиера Фицо

Днес, 06:47
Хиляди излязоха на протест в 8 словашки градове. На снимката - Братислава
EPA/BGNES
Хиляди излязоха на протест в 8 словашки градове. На снимката - Братислава

Хиляди хора снощи взеха участие в протести в Словакия срещу промени в съдебната система, които опозиционни политици и критици твърдят, че унищожават върховенството на закона в страната членка на ЕС, предадоха Ройтерс и БТА, позовавайки се на словашки медии.

Протестиращите запълниха голяма част на централен площад в столицата Братислава, а демонстрации имаше в още осем града.

Най-голямата опозиционна партия „Прогресивна Словакия“ организира протеста, след като лявото националистическо правителство на премиера Роберт Фицо миналата седмица прокара през парламента законодателни промени, с които се закрива независима служба, която защитава лицата, докладващи за корупция и други престъпни дейности, и се променя начинът, по който държавата се отнася към защитените свидетели.

„Те унищожиха върховенството на закона“, се вижда на видеозапис, разпространяван в интернет, да заявява пред демонстрантите в Братислава лидерът на „Прогресивна Словакия“ Михал Шимечка.

Хората носеха флаговете на Словакия и ЕС, издигнаха лозунги като „Правителството на Фицо помага на мафията“ и скандираха „Достатъчно, Фицо“ и „Срам!“.

Администрацията на словашкия премиер твърди, че службата е извършвала политически злоупотреби.

Властите освен това отслабиха наказателното законодателство за финансовите престъпления, реформираха обществената медия и прокараха конституционни промени, утвърждаващи националния суверенитет над част от законодателството на ЕС, което изостри вниманието на Европейската комисия.

Срещу правителството на Фицо бяха проведени няколко големи протеста след идването му на власт през 2023 г., а днешната демонстрация беше една от най-големите от миналия февруари, когато десетки хиляди хора протестираха срещу „външната политика на страната за по-близки отношения с Русия“.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Словакия, протест, Роберт Фицо

Още новини по темата

Протест за малко да набие несебърски общинари
16 Дек. 2025

Асен Василев призова гражданите да охраняват изборите
12 Дек. 2025

С единодушие НС освободи кабинета "Желязков"
12 Дек. 2025

Gen Z вярват на ТикТок, Инстаграм и че са различни от родителите
11 Дек. 2025

Николай Денков: Имам данни, че токът на 1 декември е спрян умишлено
06 Дек. 2025

5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
03 Дек. 2025

Радев се опита да яхне протеста
02 Дек. 2025

МВР се самопохвали, че действало по европейски срещу вандалите
02 Дек. 2025

Кабинетът "Желязков" няма намерение да подава оставка

02 Дек. 2025

ГЕРБ-младежи се представиха за жертва на омразата
02 Дек. 2025

Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
02 Дек. 2025

Провокатори предизвикаха безредици в центъра на София
02 Дек. 2025

След многохилядния протест управляващите изтеглят бюджета
27 Ноем. 2025

Шефът на СДВР проверява защо полицай се плези на протеста
27 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ