Естония започна да слага бункери на границата с Русия

Естония започна монтирането на първите бункери по границата с Русия

Естония започна да инсталира първите стоманобетонни бункери в югоизточния участък на границата с Русия като част от проекта „Балтийска отбранителна линия“, съобщава Defense News.

Според Естонския инвестиционен център за отбрана, първият етап предвижда да инсталират 28 бункера до края на 2025 г. Проектът включва общо 600 конструкции. Монтажът на първите седем бункера започна тази седмица.

Бункерите се разполагат в община Сетомаа и в югоизточната част на страната. Повечето от конструкциите се строят върху държавна и общинска земя, а една - върху частна собственост.

Всеки бункер, с площ приблизително 35 квадратни метра, е проектиран да издържа на 152-милиметрови артилерийски снаряди. В зоните има и бодлива тел и противотанкови препятствия. Приблизително 500 метра от планирания противотанков ров с дължина 3,4 км също са завършени.

Проектът „Балтийска линия на отбрана“ се изпълнява от Естония, Латвия и Литва. Бюджетът за естонската част е приблизително 60 милиона евро.