Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Естония започна да слага бункери на границата с Русия

Около тях ще има бодлива тел и противотанков ров

Днес, 08:43
Естония започна монтирането на първите бункери по границата с Русия
Естония започна монтирането на първите бункери по границата с Русия

Естония започна да инсталира първите стоманобетонни бункери в югоизточния участък на границата с Русия като част от проекта „Балтийска отбранителна линия“, съобщава Defense News.

Според Естонския инвестиционен център за отбрана, първият етап предвижда да инсталират 28 бункера до края на 2025 г. Проектът включва общо 600 конструкции. Монтажът на първите седем бункера започна тази седмица.

Бункерите се разполагат в община Сетомаа и в югоизточната част на страната. Повечето от конструкциите се строят върху държавна и общинска земя, а една - върху частна собственост. 

Всеки бункер, с площ приблизително 35 квадратни метра, е проектиран да издържа на 152-милиметрови артилерийски снаряди. В зоните има и бодлива тел и противотанкови препятствия. Приблизително 500 метра от планирания противотанков ров с дължина 3,4 км също са завършени.

Проектът „Балтийска линия на отбрана“ се изпълнява от Естония, Латвия и Литва. Бюджетът за естонската част е приблизително 60 милиона евро.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Естония

Още новини по темата

НАТО взема турска система за наблюдение след руските нахлувания по въздух
20 Септ. 2025

Швеция праща стотици затворници в Естония
04 Юни 2025

Естония забранява на 80 000 руснаци да гласуват
26 Март 2025

ЕС започна да минира границата си с Русия
24 Март 2025

В Естония учат ключова компетентност - живот

10 Февр. 2025

Прибалтика се запасява преди деня Х
04 Февр. 2025

Финландската полиция конфискува и разследва руския шпионски танкер
28 Дек. 2024

Арестуваният руски танкер във Финландия имал шпионска апаратура
27 Дек. 2024

Естонски министър остро критикува Запада заради Украйна
31 Авг. 2024

Русия продължава с провокациите по северните си граници
24 Май 2024

Естония изгони руския митрополит Евгений
18 Яну. 2024

“Желязната” завеса бавно, но сигурно се спуска около Русия
17 Ноем. 2023

Естония узакони еднополовите бракове
20 Юни 2023

Изложба ни връща към лебедовата песен на Младен Киселов
19 Юни 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ