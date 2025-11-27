След многохилядния протест управляващите изтеглят бюджета

Управляващите изтеглят държавния бюджет, съобщи в парламента пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Днес се очакваше парламентът да навлезе в решаващата фаза по приемането на парите за държавата за 2026 г. Това се случи след снощния многохиляден протест в центъра на столицата срещу "бюджета на грабежа".

Засега информация относно това дали се изтегля и увеличението на осигуровките за пенсия, което е в приетия вчера на второ четене в комисия бюджет на държавното обществено осигуряване или само т.нар. "голям бюджет". Не е ясна съдбата и на бюджета на НЗОК, който също мина на бурното заседание на бюджетната комисия вчера.

По-късно Борисов се срещна с работодатели и синдикати и трите страни се разбраха да се поднови социалният диалог в работните групи на Националния съвет за тристранно сътрудничество. "Още утре в Министерството на финансите започват срещи, на които ще бъдат изгладени всички детайли. Държавата застава зад всеки български гражданин", написа Борисов след срещата. На нея са присъствали Теменужка Петкова, Томислав Дончев (председател на тристранката), Делян Добрев, Владислав Горанов, КРИБ и БСК, както и КТ "Подкрепа" и КНСБ. Вижда се отсъствието на най-бунтовно настроената работодателска организация - АИКБ.

"В обсъжданията по Бюджет 2026 ще участват представители на четирите партии, които подкрепят правителството", заявява още Борисов.

Какво се случи по-рано

"Колко пъти казах, че този бюджет не ми харесва!", обяви Борисов сутринта. "Събрах подкрепящите партии и "домсъвета"(съветът за съвместно управление - б.а.), премиера и финансовия министър и казах този бюджет да се изтегли или да се намери законова формула, тъй като е приет на първо четене. Докато не се разберем с тристранката, ще работим със стария бюджет", заяви лидерът на ГЕРБ.

“Дори и само един човек да протестира, ще се опитам да чуя какво казва, а в някои от исканията има разум", каза той. Борисов заяви, че сегашният бюджет е с 3% дефицит, така че не би трябвало това да се отрази на приемането на страната в еврозоната.

ОТГОВОРЪТ НА ОПОЗИЦИЯТА

"След като не чуха опозицията, не чуха експертите, след като отказаха да чуят бизнеса, се радваме, че чуха гражданите и този пагубен бюджет ще бъде преработен", каза лидерът на ПП-ДБ Асен Василев.

"Важно е сега, след като бюджетът е изтеглен и волята на хората успя, да бъдат приети нашите предложения - пакетът от десни мерки, да бъде премахнат този рекет под формата на СУПТО, писмото, което изпратихме до финансовия министър, всичко да бъде изпълнено", каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

ОБЯСНЕНИЕТО НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ

За отбелязване е, че по време на изявлението пред медиите в парламента, нито финансовият министър Теменужка Петкова, нито един от най-върлите привърженици на бюджета Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало" посмяха да обосноват решението за оттеглянето му. Мнозинството дълго време повтаряше, че това е "единственият възможен бюджет". Нещо повече, именно управляващите, които вчера се опитаха да прокарат два бюджета в почивката на парламентарното заседание, заради което предизвикаха чутовен скандал, днес говориха за прозрачност и видимост.

С витиевата реч премиерът Росен Желязков заяви, че още тази седмица започват преговори с работодателите, за да се оправят "дефектите" на проектобюджета. По думите му това трябва да бъде "балансиран бюджет, който да отговаря на политическата спектралност на управлението". Той каза, че заради нарушаването на социалния диалог, на преден план трябва да излязат важните приоритети, за да не се стигне до несигурност и нестабилност в навечерието на влизането в еврозоната.

Премиерът използва посещението си в парламента, за да похвали органите на реда за професионализма, който са проявили на снощния протест. Изказването му предизвика неодобрението на част от събралите се репортери.