В бюджетната комисия избухна голям скандал

"Тази комисия няма да се случи по този начин", каза поне 1000 пъти Асен Василев в опит да осуети извънредното заседание на бюджетната комисия

С невиждан скандал започна извънредната бюджетна комисия, на която трябва да се разгледа бюджетът на НЗОК и общественото осигуряване.

Поискано от ГЕРБ, заседанието започна по същество чак след час и половина заради скандал между шефа на бюджетната комисия Делян Добрев от герберите и съпредседателя на ПП-ДБ Асен Василев. В залата беше толкова шумно заради непрестанните викове, че на моменти беше трудно да се разбере кой говори.

"Тази комисия няма да се случи по този начин", започна да повтаря Асен Василев в началото на заседанието. С ирония Добрев заяви, че бившият финансов министър е в криза и трябва да бъде извикана медицинската сестра в парламента.

Целта на ГЕРБ бе да финтира протеста срещу бюджета. Асен Василев обвини ГЕРБ, че искат да гласуват раздаването на 30 млрд. лева за 3 минути. "Такова нещо никога досега не се е случвало", каза Василев. Добрев го заплаши, че ще го изгони. Но с правилника в ръка лидерът на ПП му отвърна, че няма право и че комисията е свикана срещу правилата на Народното събрания. Байрам Байрам от ДПС-НН така се изнерви, че дръпна два от микрофоните.

"Вие се опитвате да бръкнете в джобовете на хората!", ядоса се Асен Василев. "А вие къде бъркахте четири години?! Асен Василев се е загрижил за гражданите. Това е най-краткият виц", жлъчно отвърна Йордан Цонев от ДПС-Ново начало. Междувременно към Делян Добрев полетяха обиди в качеството му на председател на комисията. "Я се виж на какво приличаш! Млъквай там", крещеше опозицията.

Делян Добрев подложи на гласуване искането заседанието да бъде прекратено, естествено това не мина, защото опозицията е малцинство. "Вие сте против всякакви демократични правила", отвърна Йордан Цонев на настояването на опозицията комисията да започне в първоначално уречения час - 14.15 ч.

"В момента вие качвате напрежението. Когато обявим 14:15 за час, това означава, че и браншовите организации искат да дойдат и да гледат!", каза Мартин Димитров от ПП-ДБ. "Ако прекратя заседанието, значи да наруша правилника на парламента", контрира го невъзмутимо Добрев. А Йордан Цонев внезапно се сети, че "цяла България вече гледа този скандал".

И действително, по повод предстоящия протест пред сградата на парламента, точно до "монумента" на прасе-касичка е поставен голям екран, на който минувачите могат да видят заседанието "отвътре".

"Пеевски си тръгна от парламента, звъннете да го питате дали може да прекратите заседанието и да започнете в 14:15", подхвърли с ирония Божидар Божанов. Добрев му отвърна, че има комплекс от Пеевски.

В един момент се оказа, че в залата присъстват и хора от НСО, чиято задача е да охраняват парламента. "Не е нормално бюджетът да се приема пред хора от НСО, които имат оръжие", каза Божидар Божанов от "Да, България". "А, това това ли? Това са млади депутати от ГЕРБ", веднага иронизира ситуацията Делян Добрев.

Така и не се изясни каква е ролята на НСО на това заседание.

Опозицията и управляващите се караха почти до официално обявения за начало на заседанието час, след което започнаха дебати по същество.