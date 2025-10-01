Държавният бюджет вече е на червено с 5.2 млрд. лв.

Дупката в хазната нарасна до 5.2 млрд. лв. в края на август, с което надхвърли 2% от БВП (2,4 %) при планирани 3% или 6.4 млрд. лв. в края на годината. Министерството на финансите публикува тази вечер с цял месец закъснение изпълнението на държавния бюджет за месец август. Само през август месец недостигът в хазната е нараснал с близо 1 милиард лв.

От МФ уточняват, че дефицитът по националния бюджет е в размер на 3.4 млрд. лв., към които се добавя недостиг от 1.8 млрд. лв. по европейските средства. През четвъртото тримесечие на годината обаче се очаквали да постъпят втори и трети транш по Плана за възстановяване и устойчивост в общ размер на над 4,4 млрд. лв., което ще компенсира напълно натрупания дефицит по еврофондовете (в размер на над 1,8 млрд. лв.) и ще подобри бюджетното салдо.

Към края на август приходите в бюджета са в размер на 52.661 млрд. лв. или 58,3 % от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 13,3 % (6.171 млрд. лв.) спрямо отчетените към август 2024 година. За този ръст принос имат най-вече данъчните постъпления, които нарастват c 14,9 % (5.593 млрд. лв.). Неданъчните приходи нарастват с 19,8 % (1.285 млрд. лв.) спрямо отчетените за същия период на 2024 г., а постъпленията в частта на помощите и даренията са по-малко със 708,1 млн. лева.

Разходите са за 57.876 млрд. лв., което е 59,8 % от годишните разчети. В сравнение с миналата година те са нараснали с 8.504 млрд. лв. (17,2 %). Нарастване на разходите има основно в частта на социалните плащания, вкл. разходите за пенсии, както и при разходите за персонал и капиталовите разходи.