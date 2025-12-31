България забрани безсрочно всякакъв улов на есетрови риби

На 1 януари 2026 г. влиза в сила безсрочна национална забрана за всякакъв риболов на есетрови риби в българските участъци на Дунав и Черно море. Защитени са белуга (Huso huso), руска есетра (Acipenser gueldenstaedtii), пъструга (Acipenser stellatus) и чига (Acipenser ruthenus).

Есетровите риби са сред най-застрашените видове в световен мащаб поради загуба на естествени местообитания, нарушаване на коридорите за размножителните миграции, замърсяване на водата, незаконен улов и търговия с хайвер, който е извънредно търсен на пазара и съответно много скъп.

Възстановяването на естествените запаси от есетрови видове е дълъг процес, защото тези риби имат дълга продължителност на живота и достигат полова зрялост много късно. Те са включени в европейския Червен списък към Международния съюз защита на природата (IUCN), както и в националната Червена книга на България и са обект на защита по редица международни конвенции и европейски актове.

Заповедта за забрана до второ нареждане трябва да даде хоризонт за научни и консервационни проекти за опазване на тези видове. Тя може да бъде променена или анулирана при установено подобряване на природозащитното им състояние или при необходимост от други изменения.

Дунав всъщност е последната река в Европа с все още жизнени популации на тези четири вида. В миналото в нея са се срещали и други два вида - немска есетра (Acipenser sturio) и шип/ атлантическа есетра (Acipenser nudiventris), които вече се считат за изчезнали.

Национални забрани за улов на белуга, руска есетра, пъструга и чига с цел опазване и възстановяване на видовете досега са издавани у нас в три 5-годишни периода между 2012 и 2025 г. Настоящата е първата безсрочна.

В момента тези есетрови риби са забранени за улов също така в Румъния, Сърбия, Австрия, Грузия, Русия, Турция и други държави.