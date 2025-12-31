Стотинките се оказаха най-големият проблем на еврото

Смяната на лева с евро разкри огромни количества стотинки налични в домакинствата. В магазини, бензиностанции и банкови офиси потребители носят торби с монети, за да ги "пласират" било чрез покупка на стоки, било като ги внесат по сметка.

Това обаче се оказва все по-трудно. В много магазини продавачите отказват да приемат големи количества монети, защото "нямало къде да ги държат". На места са поставили надпис на касите "Жълти стотинки не приемаме", другаде предупреждават, че не взимат повече от 50 монети при пазаруване.

Подобно ограничение е предвидено в Закона за въвеждане на еврото, където се казва, че през януари, когато в обращение са и двете валути, търговецът може да откаже да приеме плащане с повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки. В много търговски обекти обаче тази разпоредба се изпълнява още през декември.

Огромни опашки се вият тези дни пред машините за обмяна на стотинки в "Метро". Потребители посочват, че това е единствената търговска верига, която е запазила този вид устройства. Другите търговски вериги, които са предлагали същата услуга, отдавна са прибрали машините си.

Внасянето на монети в банките е съпроводено от начисляване на такса за броенето им - поне така бе до края на декември.

Единствено БНБ осъществява обмяна на монети без такса. До 30 декември срещу стотинките се даваха левове, а от Новата година ще се дават евробанкноти. След Новата година ако носите монети в БНБ, е добре да ги разделите в отделни пликчета по номинал, защото в противен случай се налага такса от 1.8% върху цялата сума.

По предварителна оценка на БНБ се очаква при въвеждането на еврото да бъдат изтеглени около 640 тона левови банкноти и около 7700 тона монети.