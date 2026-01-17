Банките обменят рекордни суми в евро

БГНЕС Обмяната на левовете в евро засега върви без драми

Банките продължават да обменят рекордни суми в левове в брой. Само за три дни - в периода 12-14 януари, в ДСК са внесени 295 млн. лева.

Средно за периода вноските в брой по сметка възлизат на около 31 млн. лв. на ден, като средният размер е около 4200 лв. За същия период обмяната на валута в брой достига средно около 67 млн. лв. дневно, при средна сума от приблизително 4600 лв. на операция. За сравнение, в първите работни дни на януари клиентите обменяха средно по около 3500 лв., отчитат от банката.

По отношение на броя операции, банката отчита средно около 7,4 хил. вноски в брой на ден. Обмяната на валута остава по-активната услуга, със средно около 14,6 хил. операции дневно, като най-висока активност е отчетена на 14 януари – над 15 хил. операции по обмяна.

Натоварването се измерва и в реален физически обем средства. Само за трите дни в офисите на Банка ДСК са обработени близо 10,9 млн. броя монети с общо тегло над 46 тона, както и над 5,1 млн. броя банкноти.

Наред с операциите на каса, клиентите активно използват и каналите за самообслужване. В периода 10–14 януари чрез депозитните банкомати на Банка ДСК са внесени над 61,5 млн. лв., при близо 49 хил. операции и среден размер на една вноска от около 1260 лв.

В същото време от банкоматите са изтеглени близо 100 млн. евро чрез над 360 хил. тегления, като средната сума на едно теглене е около 280 евро.

Към 16 януари от парично обращение са изтеглени 13 млрд. лева, което е около 58% от наличното паричното обращение в левове спрямо началото на 2025 г., отчете БНБ.

Към момента в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 4.3 млрд. евро.

Касите на БНБ, както и на основните банки, работят извънредно и в съботните дни за обмяна на левовете в евро.