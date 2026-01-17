Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Банките обменят рекордни суми в евро

За две седмици от обращение са изтеглени 58% от левовата наличност в страната

Днес, 09:46
Обмяната на левовете в евро засега върви без драми
БГНЕС
Обмяната на левовете в евро засега върви без драми

Банките продължават да обменят рекордни суми в левове в брой. Само за три дни - в периода 12-14 януари, в ДСК са внесени 295 млн. лева.

Средно за периода вноските в брой по сметка възлизат на около 31 млн. лв. на ден, като средният размер е около 4200 лв. За същия период обмяната на валута в брой достига средно около 67 млн. лв. дневно, при средна сума от приблизително 4600 лв. на операция. За сравнение, в първите работни дни на януари клиентите обменяха средно по около 3500 лв., отчитат от банката.

По отношение на броя операции, банката отчита средно около 7,4 хил. вноски в брой на ден. Обмяната на валута остава по-активната услуга, със средно около 14,6 хил. операции дневно, като най-висока активност е отчетена на 14 януари – над 15 хил. операции по обмяна.

Натоварването се измерва и в реален физически обем средства. Само за трите дни в офисите на Банка ДСК са обработени близо 10,9 млн. броя монети с общо тегло над 46 тона, както и над 5,1 млн. броя банкноти.

Наред с операциите на каса, клиентите активно използват и каналите за самообслужване. В периода 10–14 януари чрез депозитните банкомати на Банка ДСК са внесени над 61,5 млн. лв., при близо 49 хил. операции и среден размер на една вноска от около 1260 лв. 

В същото време от банкоматите са изтеглени близо 100 млн. евро чрез над 360 хил. тегления, като средната сума на едно теглене е около 280 евро.

Към 16 януари от парично обращение са изтеглени 13 млрд. лева, което е около 58% от наличното паричното обращение в левове спрямо началото на 2025 г., отчете БНБ.

Към момента в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 4.3 млрд. евро.

Касите на БНБ, както и на основните банки, работят извънредно и в съботните дни за обмяна на левовете в евро.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

въвеждане на евро

Още новини по темата

Продавач в Завет приел евробанкнота с надпис "Невалидна"
11 Яну. 2026

Онлайн магазини вдигнаха цените двойно покрай приемането на еврото
04 Яну. 2026

Стотинките се оказаха най-големият проблем на еврото

31 Дек. 2025

Заради еврото ресторантьори заплашват да не работят в Новогодишната нощ
29 Окт. 2025

31 декември и 2 януари ще са почивни заради еврото
09 Окт. 2025

ГДБОП отчете първа киберизмама около въвеждането на еврото
22 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?