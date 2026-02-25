Ваучерите за храна вече достигат до близо 900 000 работещи

От началото на 2025 г. ваучерите за храна вече са електронни, което още повече улеснява използването им.

Популярността на ваучерите за храна ударно расте в последните години. Ако от тях са се възползвали 550 000 души през 2022 г., тази година се очаква те да достигнат до близо 900 000. Социалната придобивка към заплатите е особено значима за хората с по-ниски доходи.

Това бе отчетено на представяне на анализ за ефекта от ваучерите за храна, които се предоставят от все повече работодатели за техните работници и служители. Тези бонуси към заплатите не се облагат нито с осигуровки, нито с 10% данък и затова са много предпочитани.

Необходимо е увеличаване на общата годишна квота за издаване на ваучери за храна до 1% от БВП, т.е. до около 1.2 млрд. евро, както и поетапно разширяване на тавана на месечните суми на човек до 150 евро през 2026 г. и до 200 евро през 2027 г., смятат от Асоциацията на операторите на ваучери за храна (АОВХ). Никъде в ЕС, където се предлага тази социална придобивка, държавата не е наложила ограничителна квота, посочват от асоциацията. Парите за тези ваучери не идват от държавния бюджет, те са изцяло за сметка на фирмите, които ги предлагат на работниците си.

Към момента годишната квота, определена в бюджета за 2025 г., за ваучери за 1,6 млрд. лева (около 818 млн. евро), а месечната сума, която може да получи един работещ под формата на ваучери за храна, е до 200 лева (102,26 евро).Анализът на данъчните облекчения от 2010 г. насам показва, че ваучерите за храна са с най-голям ефект. Според представените данни 1 евро, похарчено чрез ваучер за храна, има 7 пъти по-голяма стойност за икономиката от други социални разходи. По-голямата ефективност се обяснява със спецификата, че тези ваучери може да се ползват само в България и приемат се от регистрирани търговци - т.е. магазини и заведения, които работят изцяло на светло.

По данни от предходни изследвания ваучерите допринасят за ограничаване на сивата икономика, като е отчетен ефект от около 15% изсветляване.

От АОВХ призоваха синдикалните и работодателските организации да поставят темата за по-висока годишна квота и увеличение на тавана на месечните индивидуални суми при предстоящото обсъждане на бюджета за 2026 г. Сегашният максимален размер от 102,26 евро (200 лева) месечно не е променян от 2022 г. "Годишната квота, заложена в момента в бюджета от 1,6 млрд. лева и превалутирана в евро, няма да бъде достатъчна да покрие нуждите на всички служители и съответно на техните работодатели, които искат да предоставят ваучери за храна", каза Обущарова.

Ако в началото на създаването на системата за ваучери за храна през 2004 г. квотата се е равнявала на около 1 процент от БВП, то към днешна дата според изчисленията тя се равнява на 0,68% от БВП, което е значително понижение. Това показва и нейната намаляваща покупателна способност, коментира Таня Обущарова. За да бъде адекватна на настоящите нужди и да се равнява на около 1 на сто от БВП, квотата според икономистите трябва да бъде около 1,2 млрд. евро за 2026 г.

Според Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България премахването на квотата, която съществува само у нас от страните в Европейския съюз, е възможност за подобряване на системата. Друга възможност е да се разшири социалната придобивка с предлагане на различни видове ваучери, каквито има в други страни, например за почивка, за детски градини, за здравни услуги и т.н.

От средата на 2024 година ваучерите за храна у нас са дигитализирани. Именно това е улеснило много превалутирането на стойността им от 1 януари с членството на България в еврозоната и процесът е протекъл гладко. Не сме имали никакви сигнали или данни за проблеми от страна на потребителите, каза главният секретар на асоциацията.