Потребителите искат до 300 лв. месечно ваучери за храна

Настоящият лимит от 200 лв. месечно за ваучери за храна не е достатъчен и трябва да се увеличи до 300 лв. Това показва най-новото изследване Food Barometer 2025 за ползването на ваучери за храна и хранителните навици на работещите. В условията на растяща инфлация 3/4 от общо 5400 анкетирани в страната обявяват, че не са склонни да намалят разходите си за храна и да правят компромис с нейното качество, съобщи Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България.

Масово анкетираните казват, че ваучерите увеличават покупателната им способност, а 40% от работещите са готови да отделят над 10 лв. всеки ден за обедното си хранене с ваучер. Така обаче те ще надвишат максималния месечен лимит за ваучери за храна от 200 лв.

От Асоциацията на операторите на ваучери за храна посочват, че до края на годината цялата квота от 1.6 млрд. лв., одобрена в Закона за държавния бюджет за 2025 г., ще бъде изчерпана. В същото време от началото на годината броят на ползвателите на ваучери за храна се е увеличил с около 35 хил. души - от 800 хил. до около 850 хиляди. Това налага за 2026 г. в бюджета да бъде предвидена по-голяма квота, някъде за около 1.8 млрд. лв. посочиха от асоциацията.

Тези средства не се отпускат от бюджета, те се осигуряват от работодателите, но въпреки това всяка година държавният бюджет поставя таван, който не може да бъде надхвърлен. Парите, които се раздават като купони на работници и служители са освободени от осигуровки, затова много фирми предпочитат по този начин да увеличават възнагражденията на служителите си. В същото време по-големият обем ваучери за храна гарантира ръст в потреблението на хранителни стоки, а оттам и на постъпленията ДДС в бюджета.

Според проучването трайна тенденция остава голямото одобрение на електронните ваучери за храна, които бяха въведени от средата на 2024 г. Масово анкетираните посочват като основни причини за това удобството и бързината при използването им, екологичния ефект, сигурността и намаляване на риска от загуба и кражба.