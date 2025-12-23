Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ще мога ли да си използвам ваучерите за подарък, закупени в левове, и през новата година?

Днес, 12:51
XL media

От 1 януари 2026 г. еврото е официалната валута на България, но това не засяга валидността на вече издадените ваучери за подарък, чиято стойност е посочена в левове. Ваучерите за подарък, както и ваучерите за храна, купони и други подобни инструменти, които са били издадени преди датата на въвеждане на еврото, могат да се използват и след 1 януари 2026 г.

Правото ваучерите да бъдат използвани се запазва изцяло, при условие че срокът им на валидност не е изтекъл. Въвеждането на еврото не води до загуба на права за притежателите на такива ваучери.

При използване на ваучер, издаден в левове, превалутирането се извършва по официалния фиксиран и задължителен курс 1 евро = 1,95583 лева. Стойността на ваучера се преобразува без промяна в реалната му стойност.

Важно е да се има предвид, че предплатените ваучери се превалутират в момента на тяхното използване – тоест, когато ваучерът бъде представен за плащане, неговата стойност автоматично се изчислява в евро по фиксирания курс. Не е необходимо предприемане на допълнителни действия от страна на потребителите.

 

Партньорско съдържание от XL Media.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ваучери за подарък, евро, ваучери за храна, 2026, полезно

Още новини по темата

И онлайн магазините затварят покрай въвеждането на еврото
28 Дек. 2025

Как, къде и докога ще обменяме левове в евро?
18 Дек. 2025

Касите на БНБ работят днес извънредно заради еврото
13 Дек. 2025

ЕК: Еврото в България от 1 януари е необратимо
12 Дек. 2025

Ресторанти и магазини готвят продажби само в кеш на Нова година
09 Дек. 2025

4 часа на Нова година онлайн банкирането ще има смущения
28 Ноем. 2025

Големият цирк е при националистите
21 Ноем. 2025

Окончателно - 31 декември и 2 януари са почивни
19 Ноем. 2025

Банкоматите ще се заредят с евро в нощта на 1 януари
10 Ноем. 2025

31 декември и 2 януари ще са почивни заради еврото
09 Окт. 2025

Потребителите искат до 300 лв. месечно ваучери за храна

07 Окт. 2025

Бъдещето на "Възраждане" е като на "Атака"
22 Авг. 2025

"Алфа Рисърч": Все повече българи подкрепят влизането в еврозоната

13 Авг. 2025

Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
12 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПРАВОЧНИК

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?