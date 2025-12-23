Ще мога ли да си използвам ваучерите за подарък, закупени в левове, и през новата година?

От 1 януари 2026 г. еврото е официалната валута на България, но това не засяга валидността на вече издадените ваучери за подарък, чиято стойност е посочена в левове. Ваучерите за подарък, както и ваучерите за храна, купони и други подобни инструменти, които са били издадени преди датата на въвеждане на еврото, могат да се използват и след 1 януари 2026 г.

Правото ваучерите да бъдат използвани се запазва изцяло, при условие че срокът им на валидност не е изтекъл. Въвеждането на еврото не води до загуба на права за притежателите на такива ваучери.

При използване на ваучер, издаден в левове, превалутирането се извършва по официалния фиксиран и задължителен курс 1 евро = 1,95583 лева. Стойността на ваучера се преобразува без промяна в реалната му стойност.

Важно е да се има предвид, че предплатените ваучери се превалутират в момента на тяхното използване – тоест, когато ваучерът бъде представен за плащане, неговата стойност автоматично се изчислява в евро по фиксирания курс. Не е необходимо предприемане на допълнителни действия от страна на потребителите.

