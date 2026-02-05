Медия без
Първи месец само в евро - какво трябва да знаем – ресто, къде и как превалутираме

Днес, 13:05
От 1 февруари 2026 г. еврото остава единствената официална валута в България. С това периодът на паралелното използване на левове и евро приключва. Занапред всички разплащания в страната могат да се извършват единствено и само в евро. Това е реалният момент, в който в ежедневието си окончателно преминаваме към единната европейска валута.

Търговците нямат право да приемат левове и са длъжни да връщат рестото само в евро. Но до 8 август 2026 г. Законът за въвеждане на еврото в Република България задължава всички търговци да имат цените в магазините, менюта, етикети и касови бележки се изписват едновременно в евро и в левове. Левовата стойност служи само за ориентация и сравнение, както и плавната адаптация на хората и бизнеса към разчетите в евро.

Друго важна информация, която също спомага за плавния преход към единната валута, е възможността гражданите и бизнеса да обменят безплатно левовите си наличности в банките, като и в пощите в населените места, където няма банкови клонове. Това може да стане до 30 юни 2026 г. В пощите за суми до 1000 лева обменът се извършва веднага, а за по-големи суми е необходима предварителна заявка. В банките за суми над 5000 евро се изисква попълване на декларация за произход на средствата. След този шестмесечен период банките и пощите могат да въведат такси или да прекратят услугата.

Независимо от това БНБ ще обменя левове в евро безсрочно и без такси. Това означава, че дори години по-късно да занесете левовете си в БНБ или в нейните касови центрове, ще ви ги обменят по фиксирания курс.

Превалутирането на левове в евро винаги се извършва по официалния курс 1 евро = 1,95583 лева. Този курс е окончателен и непроменим. При изчисляването на сумите се прилагат стандартните правила за закръгляване до втория знак след десетичната запетая.

От 1 февруари обменните бюра вече нямат право да обменят левове за евро. До края на януари те можеха да заменят левове за всички видове валути, но не и за евро. След 01 февруари в чейндж бюрата можете да закупите друга валута, например турски лири, само с евро.

Преминаването към еврото не засяга стойността на спестяванията, доходите или задълженията на гражданите. Всички заплати, пенсии и социални плащания вече се изплащат в евро, като при превалутиране сумите са закръглени в полза на получателите.

Банковите карти, абонаментите, автоматичните плащания и онлайн услугите продължават да работят по същия начин, както и преди, но вече в евро.

