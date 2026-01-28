Медия без
Некоректни търговски практики: най-честите случаи и как да реагираме

28 Яну. 2026
XL media

Първоначалните затруднения, свързани с адаптацията към новата валута, постепенно намаляват, но въпреки това все още се регистрират случаи на некоректни търговски практики. Най-често сигналите са за необосновано поскъпване, неправилно закръгляване на суми, некоректно двойно обозначение на цените и объркване при връщане на ресто. Получават се и сигнали за касови бележки, при които сумите в евро не съответстват на фиксирания курс, както и за онлайн магазини, които все още довършват актуализацията на своите системи.

Контролните институции продължават активно да да следят поведението на търговците. Освен самосезиране и планирани проверки, НАП и КЗП реагират на множество подадени сигнали от граждани, което допринася за по-голяма сигурност, дисциплина и има превантивен ефект спрямо потенциални нарушения в преходния период.

При съмнения за некоректно превалутиране, неправилно обозначение на цените или необоснованото им показване, потребителите могат да подават сигнали до Комисията за защита на потребителите (КЗП). Телефон: 0700 111 22 Email: [email protected]

За случаи на необосновано увеличение на цени могат да бъдат уведомявани и органите на Националната агенция за приходите (НАП). Телефон: 0700 18 700 (за България) Email: [email protected]

Нарушения, свързани с дейността на банки и обмен на пари, се подават към Българската народна банка (БНБ). Имейл: [email protected] Имейл: [email protected]

Нередности при застрахователи, пенсионни и инвестиционни фондове – към Комисията за финансов надзор (КФН). Телефон: 0800 40 444 Email: [email protected]

При съмнения за картелни споразумения или злоупотреба с господстващо положение компетентният орган е Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Уебсайт: https://www.cpc.bg

Тези механизми за контрол и сигнализиране остават ключови в последните дни от периода на двойно обращение и гарантират, че адаптацията към еврото протича с активна защита на правата на потребителите.


 

