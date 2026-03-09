Хороскоп за понеделник

Овен

Ще започнете седмицата спокойно, но трябва да сте делови. Не бива да чакате някой друг да свърши някои от нещата ви. Планирайте добре и определете разумни срокове за срещите си до края на седмицата. Не се опитвайте да изтеглите задачи от следващи периоди за тези дни, както и да претупвате нещата, които смятате за спешни. Няма да се получи. Новите ви контакти ще са ви полезни в бъдеще. Мислете позитивно и всичко ще ви бъде по-лесно.

Телец

Започвате трудна седмица. Още от днес напрежението ще се усеща по всички линии и посоки. Ще се заредят от сутринта срещи, част от които ще са непланирани. Внимателно с импровизациите. Не си позволявайте ирония към колеги или артистични изпълнения, това ще рефлектира в работата ви. Ще се наложи да помислите сериозно за плановете си и че вече е време да правите нещо около тях. Постарайте се да откриете хората, на които да разчитате.

Близнаци

Няма да сте, където трябва и когато трябва, а хората, които търсите, няма да са там, където и когато очаквате. През целия ден ще усещате непрекъснато трудности с документи, с контакти, с административни звена извън вашата работа. Каквото докоснете, сякаш ще се разпада или ще изисква повече внимание и грижи. Неочаквано се създава напрежение около важен документ. Затрудненията с парите ви възпират да предприемете малко рискови операции.

Рак

Стойте далече от риска - и не само днес. Ще се наложи да се справяте с напрежение от миналите почивни дни и на работното си място, и в дома си. Някакъв скандал все още виси във въздуха сред близките ви и погледите са насочени към вас. Ще успеете да умиротворите обстановката, но не разчитайте да е задълго. От вас ще се искат пари, ще се настоява за плащане на сметки, а на вас никой няма да се изплати - поне до близките два-три дни.

Лъв

Днес до обяд ще ви се иска да се докажете. Ще се мъчите да го направите с всички сили. Ще карате другите да ви слушат и да ви се подчиняват, всички наоколо ще се съобразяват с вас. Хора, на които сте били длъжници, сега се превръщат във ваши длъжници. Може да уредите наследство или някаква придобивка за децата си. Това ще ви радва, ще зарадва и тях. От ранния следобед като че ли загубвате интерес и започвате да грешите.

Дева

Хора, които и друг път са се опитвали да ви командват или направляват, сега ще ви се месят и ще им се иска да ви накарат да правите каквото ви кажат. Не им позволявайте да се намесват твърде осезаемо и в личния ви живот. Всъщност имате повече сили, отколкото самите вие подозирате, и можете да влияете на събитията както ви се иска. Нужни са само повече дипломатичност и увереност. Не позволявайте да ви обхванат песимистични чувства.

Везни

Понеделникът за хората от знака няма да тръгне добре. Не се осъществяват срещи, закъсняват събеседниците ви или вие закъснявате, проваля се пътуване, трудно стигате, където сте тръгнали. Напрежението расте, но се постарайте да не го изливате върху колеги и да не го пренасяте вкъщи. Възможни са здравословни проблеми, затова не поемайте повече, отколкото можете да свършите. Понеделникът ви е напрегнат, затова не сядайте зад волана.

Скорпион

Като че ли възможностите, а и желанията ви за ярко делова изява силно се увеличават. Насъбрали сте и скорост, и потенциал, и желание. Не отклонявайте поканите, които днес ще получите, може да уредите по-добра работа, допълнителни ангажименти с добро заплащане, добри контакти, които ще са ви полезни в бъдеще. Радвайте се на малкото, което постигате и дребните радост, за да имате сили за борба. Вижда се краят на притесненията ви за пари.

Стрелец

Самостоятелни изяви ще ви изведат на по-предна позиция. Често амбициите ви са извън границите на вашите възможности, но сега като че ли амбиции и възможности ще си съответстват. Работата ви ще спори и до края на деня ще приключите с всичко запланувано. Ще се ощастливите сами днес и ще имате възможност да ощастливите и друг. Издължете се на хора, които са ви помогнали в миналото. Направете го или поне започнете днес.

Козирог

Седмицата започва натоварено, със запланувани, а и внезапно възникнали задачи. Разговорите ви ще се движат в желаната посока. На работното ви място ще се наложи да оправяте междуличностни отношения в колектива. Сложете ред, не позволявайте да се злоупотребява с предаността и работливостта на едни за сметка на други. Ще трябва да впрегнете цялото си умение и да балансирате. Ще успеете само ако контролирате емоциите си.

Водолей

Отваря ви се възможност за успешен съвместен бизнес, вероятно с отдавнашен познат. Възстановете връзките си със стари приятели, не се отдалечавайте от хората, които винаги са били готови да ви помогнат. Не бива да си правите планове, все ще се намери кой да ги промени. Планирайте само това, което задължително ще трябва да свършите. Днес е възможно да ви хареса някой и да пожелае да ви подпомогне. Покровителството няма да ви е излишно.

Риби

През почивните дни сте премислили много неща и вече сте готови с някакво начинание. Пристъпете много внимателно, за да не събудите недоволството и недоверието на хората около вас. Не пресилвайте нещата. Намерете тихо кътче и отново премислете това, което ще правите. Получавате признанието на колегите и разбирате за нещо, в което сте се изложили в предишни дни. Тези, които управляват собствен бизнес, ще получат предложение за промяна.