БНБ пуска днес първата юбилейна монета в евро

Тя е сребърна, струва 144 евро и е посветена на темата „125 години електрически трамвай в България“

Днес, 07:05
БНБ

На 26 януари, понеделник Българската народна банка пуска в обращение сребърна колекционерска монета „125 години електрически трамвай в България“.

Цената на монетата при пускане в обращение е 144 евро (281.64 лева). Тя е законно платежно средство само на територията на България, напомнят от БНБ.

Авторът на художествения проект е Светлин Балездров. Номиналната стойност е 10 евро, а металът, от който е изработена е сребро с най-висока проба 999/1000. Теглото й е 23.33 грама. Монетата е с тираж 5000 броя.

На лицевата страна в центъра на монетата е изображение на стара градска лампа, вляво – емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата. Околовръст – надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.

На обратната страна на монетата е изображението на първия трамвай с надписи – над него „125 ГОДИНИ“ на два реда, под него годината „1901“ и околовръст – „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАМВАЙ В БЪЛГАРИЯ“.

Монетата ще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда на БНБ в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и на четири каси в Касов център на БНБ в гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на сребърната монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за закупуването ѝ. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 26 януари 2026 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Инвестбанк“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Тексим Банк“ АД, „Токуда Банк“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове, както и на „Монетен двор“ ЕАД.

Ключови думи:

БНБ, възпоменателна монета, въвеждане на евро

