Как, къде и докога ще обменяме левове в евро?

От 1 януари 2026 г. еврото става официалната валута на България, а левът започва да се изтегля от обращение. През целия месец януари плащанията в брой могат да се извършват както в евро, така и в левове. Рестото се връща само в евро, освен при липса на наличности, но не може да е в двете валути едновременно. От 1 февруари 2026 г. всички плащания ще се извършват единствено в евро, но обмяната на левове продължава и след тази дата.

Обмяната на левове в евро е организирана така, че да бъде удобна и достъпна за всички граждани. До 30 юни 2026 г. всички банки в страната, както и пощенските станции в населени места без банкови клонове, ще обменят левове безплатно по фиксирания курс 1 евро = 1,95583 лева. В пощите важи дневен лимит от 1000 лева за едно лице за обмен без предварителна заявка, а за суми между 1000 и 10 000 лева е необходима заявка, която ще бъде обработена за няколко работни дни.

След 30 юни 2026 г. банките и пощите имат право да въведат такси, а след 31 декември 2026 г. могат да прекратят услугата по обмен на левове. Независимо от това Българската народна банка ще обменя левове в евро неограничено във времето и без такса както в своите офиси, така и в териториалните центрове на „Дружество за касови услуги“ АД на посочените адреси:

София Централната сграда на БНБ (само за граждани) пл. „Княз Александър I“ № 1 Касов център на БНБ ул. „Михаил Тенев“ № 10 Териториално поделение гр. София ж.к. „Овча купел", ул. "Иван Хаджийски" № 16 Пловдив Териториално поделение гр. Пловдив ул. „Ягодовско шосе" № 2 Бургас Териториално поделение гр. Бургас ул. „Александър Велики" № 8 Варна Териториално поделение гр. Варна ул. „Цариброд" № 23 Плевен Териториално поделение гр. Плевен ул. „Климент Охридски" № 58 Б

За клиентите на банки голяма част от процеса протича автоматично. Всички сметки, депозити и кредити в левове ще бъдат преобразувани в евро на 1 януари 2026 г., без нужда от заявления, нови договори или такси. Номерата на сметките (IBAN) остават същите, а всички тегления и картови плащания се извършват само в евро от деня на въвеждане на новата валута.

Процесът на обмяна и изтеглянето на лева е структуриран така, че да гарантира спокойствие, предвидимост и защита за гражданите. Налични са различни възможности за обмен, няма опасност левовете да загубят стойността си, а фиксираният курс гарантира, че преобразуването е ясно, справедливо и еднакво за всички.