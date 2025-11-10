Банкоматите ще се заредят с евро в нощта на 1 януари

"Зареждането на банкоматите с евро ще стане в нощта на 1 януари. На сутринта всеки ще може да изтегли евро банкноти". Това съобщи пред БНР Никола Бакалов, главен изпълнителен директор на една от водещите банки у нас и член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България.

"Всеки, който разполага с големи количества български левове в кеш, да ги внесе безплатно по своята сметка и в новогодишната нощ те автоматично и безплатно ще бъдат конвертирани в евро по официалния валутен курс 1.95583 лева за 1 евро", призова Бакалов. Той прогнозира, че в последните 50-ина дни преди влизането на еврото този процес ще се засили. "Това е единственият начин да стане без никакви усилия. След 1 януари пак е безплатно и пак е фиксинг, но очакванията ни са, че в първите дни след Нова година ще има доста хора, които типично в последния момент ще се сетят, че трябва и това да свършат и може да се повлияят струпвания, за които ние по всякакъв начин се опитваме да предупредим рано хората, за да не се случва това нещо", коментира банкерът. "Няма необходимост да се сменят левове в евро сега. Все още официалната валута в България е българският лев и хората могат да се разплащат до 31 декември спокойно с български лев", допълни още той.

Поради тази безпрецедентна по мащаби кампания за зареждане на хиляди банкомати е възможно в първите часове на новата година някои от тях да не работят. Ресторантьори се притесняха и дали постерминалите ще работят през нощта срещу 1-ви.