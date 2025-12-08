Медия без
Ресторанти и магазини готвят продажби само в кеш на Нова година

Добре е всеки да си осигури стабилна сума в брой

Днес, 06:48
На Нова година се очертава плащане само в брой.
Всички трябва да сме подготвени за плащания само в брой в новогодишната нощ. Вероятността е голяма, тъй като за няколко часа на 31-ви срещу 1-ви банките ще пренастройват системите си към еврото. Ще има прекъсвания на онлайн услуги, съответно безкешовото плащане ще създава проблеми. За да ги избегнат, търговците се готвят да изискват само физически пари.

Първи организирано предупреди клиентите русенският съюз на хотелиерите и ресторантьорите. Стриктно ще се спази практиката с пълно предварително плащане на кувертите при празненствата, допълнителната консумация ще е в брой, стана ясно вчера от интервю пред медията КИС 13 на председателя на организацията Мая Русанова. Много се държи на пълното авансово плащане, защото, първо, хората са свикнали да боравят с карти, което в празничната нощ ще е трудно - а банкоматите се очаква да не работят на периоди, няма откъде да се тегли; второ: "Нямаме спусната информация за осчетоводяването, затова решихме всичко да бъде платено предварително", каза Русанова.

"Кешова подготовка", макар не организирана навсякъде, тече не само в Русе, не само в ресторанти и хотели. Проверка на "Сега" показа, че много магазини, таксиметрови компании и други фирми, работещи на Нова година, скоро ще предупредят клиентите си.

Преди две седмици Асоциацията на банките в България също съобщи, че е добре в новогодишната нощ хората да имат в наличност сума в брой. Тя уточни, че банковата система ще преминава технически от левове в евро през периода от 31 декември до 2 януари. Всяка кредитна институция ще информира клиентите си кога точно ще се случи, като се очакват прекъсвания на Нова година от 21 часа до 1 часа след полунощ. Нататък картовите системи ще преминат към стандартен режим, плащанията ще се извършват само в евро. От 1 януари 2026 г. и банкоматите ще разпространяват само европейската валута. "За ваше удобство препоръчваме да осигурите достатъчна наличност по картата си преди празничните дни", предупреди още асоциацията.

