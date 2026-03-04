Порталът на НАП се срина

Работи се по отстраняване на проблема, съобщиха от НАП.

Електронният портал на Националната агенция за приходите (НАП) се срина тази сутрин. Потребителите, които се опитват да влязат чрез персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), получават съобщения за мрежова грешка.

"Достъпът до електронните услуги на НАП беше прекъснат малко след 11:00 часа", съобщи първо marica.bg.

„Уважаеми клиенти, електронните услуги в портала на НАП са временно недостъпни. Работи се по възстановяване на работоспособността им. Извиняваме се за причиненото неудобство!“, гласи съобщение на официалния сайт на приходната агенция.

Техническият проблем блокира подаването на данъчни декларации и извършването на онлайн справки в разгара на работния ден. Ако искате да направите справка в Търговския регистър с ПИК на НАП, пак удряте на камък. И от Нотариалната камара предупредиха, че извършването на е-справки е невъзможно заради смущения в системата на НАП.

Заради невъзможността да се проверяват задължения редица сделки бяха отложени за друг ден. От Агенцията по вписванията уточниха, че проблеми с тяхната система няма.

Остава неясно какви са причините за срива.