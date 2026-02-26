Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ГЕРБ разигра акция "Наглите" с цените на водата

Депутатът Николай Нанков загърби КЕВР и набеди служебния кабинет за поскъпването от 1 март

Днес, 16:31
Николай Нанков е спецът на ГЕРБ по благоустройството.
Николай Нанков е спецът на ГЕРБ по благоустройството.

Все още управляващото мнозинство яхна предизборно взривоопасна тема - поскъпването на водата. 

Николай Нанков, бивш регионален министър на Бойко Борисов и настоящ депутат от ГЕРБ, свика журналисти в кулоарите на Народното събрание, за да бие камбаната за скок на цените от 1 март.  Или по-точно, за да обвини новодошлото служебно правителство за предстоящото повишение.

“Ново правителство, нова цена на водата", каза Нанков и върна лентата към декември, когато Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди новите тарифи на ВиК фирмите. "Ние призовахме тези цени на КЕВР да не влизат в сила, а ВиК-тата таксуват българските потребители по старите цени", обясни депутатът.

Факт е, че тогава шефът на ДПС Ново начало  Делян Пеевски "забрани" да се вдигат цените на ВиК услугите за хората и Иван Иванов, ресорният министър в кабинета "Желязков" послушно нареди фирмите с държавно и общинско участие (събрани във ВиК холдинга) да не прилагат поисканите от тях самите и утвърдени от КЕВР тарифи. 

“КЕВР утвърждава пределни цени. В компетенциите на всеки министър на регионалното развитие е да даде указания на ВиК-тата да не прилагат тези цени, а да таксуват по старите цени", каза Николай Нанков и се опита да мотивира "замразяването" така: "Не е коректно там, където има влошено качество, тече мътна вода, там, където има безброй аварии и цели месеци областни градове са във воден режим, да има поскъпване на водата."

"За ВиК-Кърджали повишението е над 13,6%, във ВиК-Благоевград – над 12%, във ВиК-Русе – над 9%, във ВиК-Велико Търново – над 8,8%. За Шумен, където имаше режим и лошо качество, поскъпването е с над 8,7%,  “Плевен – над 7,5%, Ловеч – с почти 5% повишаване, а цяло в Ловеч и Плевен бяхме под воден стрес, воден режим", изреди депутатът и отсече: "Българските граждани не заслужават да плащат по-висока цена на водата. Трябва да се създаде механизъм за компенсиране на битовите потребители - да се плаща по-ниска цена, когато от чешмите не тече качествена вода".

Нанков е прав за всичко, но въпросът е защо неговата партия и коалиция, която е най-дълголетният участник във властта, не се погрижи за чиста вода и за механизми за компенсиране. И защо "мъти водата" на служебното правителство, опитвайки се да печели дивиденти в стил "Ние се грижим за хората".  

 

Контра 

"Залага се поредната бомба, с която от една страна да се саботира работата на служебния кабинет, а от друга – допълнителната тежест върху българските граждани ще бъде прехвърлена като отговорност на следващите, които поемат управлението на държавата", коментира Богдан Богданов, депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

"Тази бомба я оставиха накрая на служебен кабинет, който е само на няколко дни, а  трябва да обяснява защо ВиК холдингът не изпълнява своя ангажимент, защо не са актуализирани цените, как работи на загуба и защ три месеца българските граждани не бяха информирани за това, което ще се случи" поясни Богданов. 

Той припомни как се стигна до ценовия мораториум:

На 19 декември Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), чиито членове бяха назначено от ГЕРБ, ДПС – Ново начало, БСП и ИТН, одобри по-високи цени на водата. Месец по-късно тогавашният ресорен министър Иван Иванов (БСП) призова подопечния му държавен ВиК холдинг да не се съобразява с исканията на ВиК фирмите и решенията на КЕВР. И холдингът "замрази" цените. Но веднага след идването на кабинета "Гюров" е дал зелена светлина за задействане на новите тарифи - от 1 март.

"Не чухме нито един път, в който изпълнителният директор на ВиК холдинга да излезе и да каже защо три месеца не изпълняват решението на КЕВР и чак сега актуализират цените, зададени за края на миналата година и защо това се случва точно в момента, в който встъпва служебното правителство", посочи Татяна Султанова, депутат от ПП-ДБ. Тя призова Николай Нанков и колегите му от коалицията да обяснят защо пречат на работата на енергийния регулатор, като призовават да не се изпълняват решенията му. 

По закон КЕВР е независим регулатор. 

Както се разбра от днешната словесна престрелка, поскъпването просто е било отложено, но е неизбежно и ще се случи - от 1 март.  И цената на водата се оказа инструмент за подпоясни политически удари.  

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

КЕВР, цени на водата

Още новини по темата

КЕВР потвърди за многократно завишени сметки за ток
19 Февр. 2026

Евтиният ток ни излиза скъпо
08 Февр. 2026

КВЕР се закани да сваля електромери за надути сметки

05 Февр. 2026

След многобройни жалби КЕВР ще проверява ЕРП-тата и ВиК дружествата
02 Февр. 2026

ВиК фирми вече гонят 90% загуби на вода
17 Окт. 2025

Природният газ поевтиня от 1 септември
31 Авг. 2025

Съобщение от "Топлофикация- Разград" АД
02 Юли 2025

КЕВР оряза значително заявките за по-скъпи ток и парно от 1 юли
01 Юли 2025

Токът и парното ще поскъпнат с около 4.5% от юли
12 Юни 2025

КЕВР предлага 5% поскъпване на тока и парното
07 Юни 2025

Новият шеф на КЕВР прогнозира още 10% поевтиняване на газа
08 Апр. 2025

Пламен Младеновски сменя "вечния" Иван Иванов начело на КЕВР

26 Март 2025

Борисов не познавал кандидата на ГЕРБ за шеф на КЕВР
20 Февр. 2025

Съобщение от „ВиК – Златни пясъци“ ООД
08 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: След "радикалния завой" БСП заседна на старото място
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?