ГЕРБ разигра акция "Наглите" с цените на водата

Все още управляващото мнозинство яхна предизборно взривоопасна тема - поскъпването на водата.

Николай Нанков, бивш регионален министър на Бойко Борисов и настоящ депутат от ГЕРБ, свика журналисти в кулоарите на Народното събрание, за да бие камбаната за скок на цените от 1 март. Или по-точно, за да обвини новодошлото служебно правителство за предстоящото повишение.

“Ново правителство, нова цена на водата", каза Нанков и върна лентата към декември, когато Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди новите тарифи на ВиК фирмите. "Ние призовахме тези цени на КЕВР да не влизат в сила, а ВиК-тата таксуват българските потребители по старите цени", обясни депутатът.

Факт е, че тогава шефът на ДПС Ново начало Делян Пеевски "забрани" да се вдигат цените на ВиК услугите за хората и Иван Иванов, ресорният министър в кабинета "Желязков" послушно нареди фирмите с държавно и общинско участие (събрани във ВиК холдинга) да не прилагат поисканите от тях самите и утвърдени от КЕВР тарифи.

“КЕВР утвърждава пределни цени. В компетенциите на всеки министър на регионалното развитие е да даде указания на ВиК-тата да не прилагат тези цени, а да таксуват по старите цени", каза Николай Нанков и се опита да мотивира "замразяването" така: "Не е коректно там, където има влошено качество, тече мътна вода, там, където има безброй аварии и цели месеци областни градове са във воден режим, да има поскъпване на водата."

"За ВиК-Кърджали повишението е над 13,6%, във ВиК-Благоевград – над 12%, във ВиК-Русе – над 9%, във ВиК-Велико Търново – над 8,8%. За Шумен, където имаше режим и лошо качество, поскъпването е с над 8,7%, “Плевен – над 7,5%, Ловеч – с почти 5% повишаване, а цяло в Ловеч и Плевен бяхме под воден стрес, воден режим", изреди депутатът и отсече: "Българските граждани не заслужават да плащат по-висока цена на водата. Трябва да се създаде механизъм за компенсиране на битовите потребители - да се плаща по-ниска цена, когато от чешмите не тече качествена вода".

Нанков е прав за всичко, но въпросът е защо неговата партия и коалиция, която е най-дълголетният участник във властта, не се погрижи за чиста вода и за механизми за компенсиране. И защо "мъти водата" на служебното правителство, опитвайки се да печели дивиденти в стил "Ние се грижим за хората".

Контра

"Залага се поредната бомба, с която от една страна да се саботира работата на служебния кабинет, а от друга – допълнителната тежест върху българските граждани ще бъде прехвърлена като отговорност на следващите, които поемат управлението на държавата", коментира Богдан Богданов, депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

"Тази бомба я оставиха накрая на служебен кабинет, който е само на няколко дни, а трябва да обяснява защо ВиК холдингът не изпълнява своя ангажимент, защо не са актуализирани цените, как работи на загуба и защ три месеца българските граждани не бяха информирани за това, което ще се случи" поясни Богданов.

Той припомни как се стигна до ценовия мораториум:

На 19 декември Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), чиито членове бяха назначено от ГЕРБ, ДПС – Ново начало, БСП и ИТН, одобри по-високи цени на водата. Месец по-късно тогавашният ресорен министър Иван Иванов (БСП) призова подопечния му държавен ВиК холдинг да не се съобразява с исканията на ВиК фирмите и решенията на КЕВР. И холдингът "замрази" цените. Но веднага след идването на кабинета "Гюров" е дал зелена светлина за задействане на новите тарифи - от 1 март.

"Не чухме нито един път, в който изпълнителният директор на ВиК холдинга да излезе и да каже защо три месеца не изпълняват решението на КЕВР и чак сега актуализират цените, зададени за края на миналата година и защо това се случва точно в момента, в който встъпва служебното правителство", посочи Татяна Султанова, депутат от ПП-ДБ. Тя призова Николай Нанков и колегите му от коалицията да обяснят защо пречат на работата на енергийния регулатор, като призовават да не се изпълняват решенията му.

По закон КЕВР е независим регулатор.

Както се разбра от днешната словесна престрелка, поскъпването просто е било отложено, но е неизбежно и ще се случи - от 1 март. И цената на водата се оказа инструмент за подпоясни политически удари.