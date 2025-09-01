Природният газ поевтиня от 1 септември

Природният газ поевтиня отново и от 1 септември цената е 60,52 лв./MWh (или 30,94 евро) - с 2.5% по-ниска в сравнение с август. Това е утвърдената от Комисията за енергийно и водно регулиране цена, по която "Булгаргаз" ще снабдява своите клиенти - топлофикации, газоснабдителни дружества и т.н. .

От КЕВР поясняват, че в ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“(IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Освен това „Булгаргаз“ е осигурил за септември и втечнен природен газ по договори с търговци, сключени след проведен търг.. В цената са включени и разходи на държавния газов търговец за съхраняване на запаси в газохранилището "Чирен".