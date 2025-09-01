Медия без
Природният газ поевтиня от 1 септември

Цената е с 2.5% по-ниска спрямо август

Днес, 14:42
За септември са осигурени и доставки на втечнен газ.
БГНЕС
За септември са осигурени и доставки на втечнен газ.

Природният газ поевтиня отново и от 1 септември цената е 60,52 лв./MWh (или 30,94 евро)  -  с 2.5% по-ниска в сравнение с август. Това е утвърдената от Комисията за енергийно и водно регулиране цена, по която "Булгаргаз" ще снабдява своите клиенти - топлофикации, газоснабдителни дружества и т.н.   .

От КЕВР поясняват, че в ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“(IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Освен това „Булгаргаз“ е осигурил за септември и втечнен природен газ по договори с търговци, сключени след проведен търг.. В цената са включени и разходи на държавния газов търговец за съхраняване на запаси в газохранилището "Чирен".

 

Ключови думи:

КЕВР, Булгаргаз

