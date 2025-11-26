Румен Спецов става единствен шеф на бензиностанциите "Лукойл"

Като особен търговски управител Румен Спецов набляга на кадрови промени, които му отреждат пълна власт върху активите на руската "Лукойл" у нас.

Особеният търговски управител Румен Спецов продължава с кадровото "прочистване" в българските дружества, дъщерни на санкционираната руска компания "Лукойл" (чрез регистрираната в Швейцария "Литаско").

Първата работа на бившия шеф на НАП в новата му длъжност бе да освободи Евгений Маняхин като председател на Управителния съвет на "Лукойл Нефтохим" и представител на дружеството. Маняхин, който има швейцарски паспорт, бе понижен до редови член на УС, а Спецов стана единствен оперативен управител и представително лице на нефтохимическия комплекс в Бургас. Сега са в ход следващите промени в същия дух.

Особеният управител е подал в Търговския регистър документи за заличаване на заварените при неговото назначаване шефове на "Лукойл България", "Лукойл Ейвиейшън" и "Лукойл Бункеринг". Първото дружество управлява бензиностанциите "Лукойл" и складове, търгува горива и други нефтопродукти. Второто продава самолетно гориво. "Бункеринг" фирмата снабдява кораби с петролни продукти.

В момента се обработка заявлението на Спецов за заличаване на Александър Величков като управител на "Лукойл България". Юристът Величков бе сложен от руснаците начело на търговската верига на мястото на дългогодишния шеф Валентин Златев. Същевременно Величков запазва поста си на председател на Надзорния съвет на "Лукойл Нефтохим" - поне засега.

В другите две "лукойлски" фирми особеният управител също е задвижил подобни промени. В процес на обработка в Търговския регистър са заявленията за заличаване на руския гражданин Михаил Сизов като управител на "Лукойл Ейвиейшън" и "Лукойл България Бункеринг". Така Спецов ще е едноличен началник и на тези дружества.

Знакова раздяла

Междувременно стана ясно, че Леонид Федун, един от основателите на руския гигант "Лукойл", е прекратил акционерното си участие. Според източници на "Ройтерс" олигархът е продал своя дял - около 10%. Сделката се оценява на 7 млрд. долара, предава "Инвестор".

Роденият в Киев и живеещ в Монако руски бизнесмен се превърна в милардер за една нощ при приватизацията след разпада на СССР. Заедно с Вагит Алекперов, зам.-министър на петрола и газовата индустрия през 1990-1992 г., той придоби едни от най-перспективнтите петролни полета в Западен Сибир по времето на Борис Елцин.

69-годишният Федун се оттегли от вицепрезидентския пост в "Лукойл" през юни 2022 г., след нахлуването на Русия в Украйна. След началото на войната Вагит Алекперов също напусна поста си в "Лукойл" ( Великобритания и Австралия наложиха санкции срещу него).

Самата компания осъди "трагичните събития в Украйна" и призова за преговори, които да сложат край на конфликта. Това е едно от редките изявления, направено от бизнеса по отношение на войната.

Според източници на Ройтер Алекперов все още е част от управлението на "Лукойл", макар и в сянка. За разлика от него Леонид Федун действително се е оттеглил, а причините, които посочи още преди три години са "лични".

Санкции

В годините на войната в Украйна водещите петролни компании в Русия - "Лукойл" и "Роснефт", успяваха да избегнат санкциите и да продължат да работят, макар и да загубиха европейския пазар. От 21 ноември обаче влязоха в сила санкциите на САЩ и ситуацията в "Лукойл", която има бизнеси по цял свят, вкл. в САЩ, се влошава бързо. Компанията има срок до 13 декември да намери инвеститор, който да купи международните ѝ активи.