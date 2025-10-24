НС предаде бъдещата сделка за "Лукойл" в ръцете на ДАНС

Народното събрание одобри законови промени, според които продажбата на активите на руската компания "Лукойл" в България ще става само след одобрение от ДАНС и решение на правителството. Това стана, след като по искане на управляващите в дневния ред на парламента извънредно бяха включени поправки на второ четене в Закона за насърчаване на инвестициите.

Поправките бяха внесени от мнозинството на ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ и ИТН, а при гласуването в залата те бяха подкрепени и от трима независими депутати и един от АПС. Такова беше бързането на управляващите, че на сайта на парламента дори не качиха доклада за второ четене, по който работиха депутатите.

Дебатът беше накъсан от безредици. Депутати от "Възраждане" обявиха колегите си от ГЕРБ-СДС и ДПС-НН за "продажници и еничари". Хората на Делян Пеевски скочиха да се защитят и в един момент започнаха да се бутат с националистите. Наложи се парламентарните квестори да ги разтърват. Шефът на парламента Наталия Киселова трябваше да даде почивка, за да се успокоят враждуващите групи.

След паузата Радослав Рибарски от ПП-ДБ заяви от трибуната, че с промените се слага една "законодателна спирачка" на бъдеща сделка за "Лукойл", а ДАНС, чието одобрение е предварително необходимо за продажбата, практически се поставя над Министерския съвет. Той предупреди, че България може да изпадне в положението на Сърбия , която е в тежка ситуация покрай новите американски санкции. Според него западни инвеститори няма да рискуват да се доближат до бургаската рафинерия след днешните промени в закона за насърчаване на инвестициите.

Божидар Божанов от ПП-ДБ обвини от трибуната лидера на ДПС-НН Делян Пеевски, че цели покрай продажбата на "Лукойл Нефтохим" да бъде изваден от санкционния списък за корупция по американския закон "Магнитски". По думите му Пеевски и водачът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов могат да си поискат миноритарни дялове от бъдещия нов собственик. Божанов не обясни откъде разполага с такава информация. В същия дух говориха и депутати от "Възраждане" и МЕЧ, които обвиниха герберите, че "обслужват" интересите на "Новото начало".

От страна на управляващите говори единствено Станислав Анастасов от ДПС-НН. Той обвини опозиционните сили, че се опитват да всяват паника в обществото, за да помогнат на руските собственици на "Лукойл". Даже показа на трибуната снимка отпреди близо 30 години, на която бившият премиер Иван Костов е с руските шефове на компанията, докато отбелязват продажбата на рафинерията. Анастасов уверено твърдеше, че настоящата ситуация няма да доведе до проблеми на пазара на горива.

Извънредно заседание

Шестима министри ще докладват за ситуацията с дейността на бургаската рафинерия и пазара на горива. Премиерът Росен Желязков свиква днес работно съвещание във връзка с решението на САЩ от вчера, 23 октомври, да наложи санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, съобщиха от правителствената информационна служба. На него шестима министри ще докладват за ситуацията с дейността на "Лукойл Нефтохим" и пазара на горива, след като стана ясно, че американските санкции ще засегнат и бургаската рафинерия, защото над 50% от капитала й се притежава косвено от руската "Лукойл".

Днес на премиера ще бъде докладвана пълната информация по темата и ще бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация, допълниха от пресслужбата. На работното съвещание доклади по темата ще бъдат представени от министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас.

"Имаме един месец до 21 ноемиври да вземем генерално държавно решение как да подходим като държава спрямо рафинерията, заедно с нейния мениджмънт. Това не възпрепятства доставката и преработката на петролни продукти, тъй като отдавна рафинерията не работи с руски петрол", обясни вчера премиерът.

Реакции

Не се очакват сривове на пазара на горива в страната в краткосрочен план, но е много вероятно някои банки да откажат да работят с "Лукойл Нефтохим" и тогава ще имаме проблем с дейността на рафинерията. Това обяви пред Нова нюз Андрей Делчев, изп. директор на Българската петролна и газова асоциация. Сдружението също се е събрало на извънредно заседание вчера, за да обсъди ситуацията с търговските запаси и състоянието на засегнатите фирми, така че да се осигури непрекъснатост на доставките.

Според асоциацията българският пазар не попада пряко под действието на американските мерки. Това е закон, който се прилага на територията на САЩ, както и за американските юридически лица, които оперират по света.

"Ограниченията за рафиненията "Лукойл Нефтохим" и за "Лукойл България", която държи верига от бензиностанции, може да дойде от решенията на някои банки и фирми да работят с тях", каза Белчев. Той припомни, че БНБ вече обяви, че всяка банка сама ще преценява дали да продължи да работи с дъщерните фирми на "Лукойл" и "Роснефт". "Някои държави също предстои да преразгледат отношението си към доставките на внос на петрол от тези компании, като например Китай и Индия", посочи Белчев.

Според него първото нещо, което трябва да вземе като решение правителството е да поиска отлагане на американските санкции за няколко месеца. Поставеният сега срок до 21 ноември е прекалено къс, за да се вземат решения, които да гарантират непрекъснат внос на суровина и работа на рафинерията, смята Делчев.

Затова този гратисен период, даден от администрацията на Тръмп, трябва да бъде удължен, смята БПГА.

Освен това правителството трябва да провери държавните резерви от горива - 90-дневни запаси, и начина как може да бъдат освободени, ако се наложи при спиране на работата на рафинерията. До момента тези резерви не са били освобождавани, затова трябва да се провери цялата процедура - логистика, управленски решения и др. Близо 50% от запасите с горива се държат в чужбина.

Трудно внос на горива може да замени продукцията на бургаската рафинерия. За това е необходимо доста време, защото между 50 и 70% от потреблението се осигурява от "Лукойл Нефтохим", посочи Делчев.

Според него само при смяна на собствеността отпада трайно заплахата от санкции за "Лукойл Нефтохим" и "Лукойл България".

И ЕС подготвя санкции

Европейският съюз обмисля налагането на санкции срещу руската петролна компания "Лукойл", съобщава Politico, позовавайки се на източник от ЕС. Според източника Брюксел работи върху механизъм за забрана на финансовите транзакции с компанията и проучва начини за премахване на присъствието ѝ на европейския пазар.

"Лукойл" притежава активи в Европа, като например петролни рафинерии в България и Румъния, както и мрежа от бензиностанции в няколко държави от ЕС.