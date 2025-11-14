Депутати идват в НС за заплати, но не и за работа

БГНЕС Заседанията на комисията се провалят, защото заради отсъствието на управляващите няма кворум. Този път управляващите дойдоха и пак провалиха заседанието.

Възнаграждението е достатъчен мотив, за да накара депутатите от мнозинството да дойдат в парламента, но не и за да работят. Това стана пределно очевидно на заседание на парламентарната комисия за контрол над специалните служби, на което представителите на управляващите се явиха, но само колкото да си осигурят надниците и да го провалят.

В четвъртък вечерта временният шеф на ДАНС Деньо Денев трябваше да бъде изслушан във въпросната комисия. От опозицията искаха да чуят становището му във връзка с последиците от санкциите над петролната рафинерия на "Лукойл", назначаването на особен управител на предприятието, запасите от горива в страната и др.

Всъщност, Денев е желан гост на комисията вече седмици наред. Изслушване така и не се провежда, макар че шефът на ДАНС чинно присъства, защото управляващите отказват да се явят на заседанията и комисията не може да събере кворум. Мнозинството бойкотира работата на комисията, откакто беше оглавена от депутата от "Възраждане" Златан Златанов.

В четвъртък членовете на комисията от мнозинството все пак се появиха. Заседание обаче пак нямаше, защото те отказаха да подкрепят дневния ред, който включваше темите за изслушване на Денев, и Златанов нямаше какво да направи, освен да разпусне комисията.

Депутати от опозицията разказаха пред медиите, че колегите им от мнозинството са дошли, за да се разпишат в присъствените листове и така да избегнат паричните глоби, които им се налагат при отсъствие от заседания. И веднага след като са се регистрирали, са провалили отново провеждането на комисията.

Това е показателно за начина, по който работи Народното събрание.