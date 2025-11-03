Екссъветник на Радев ще е докладчик по делото в КС за закона за ДАНС

Един от доскорошните основни съветници на Румен Радев, негов служебен министър и настоящ конституционен съдия Сашо Пенов ще е докладчик по делото в Конституционния съд по делото за отнемането на правата на президента за назначаването на шеф на ДАНС. Пенов бе изпратен в КС като съдия именно от президентската квота. Това става ясно от съобщение на съда за образуването на дело по искането на депутати да бъдат обявени за противконституционни новите текстове в Закона за Държавата агенция за национална сигурност. Те бяха приети от мнозинството в бърз порядък.

До оспорваните промени председателят на ДАНС се назначаваше с указ на президента. Държавният глава Румен Радев наложи вето върху текстовете, но миналата седмица то беше преодоляно от мнозинството в Народното събрание.

След това 59 депутати сезираха КС. Освен от „Възраждане“, под искането се подписаха трима депутати от „Продължаваме промяната“, 13 – от „Алианс за права и свободи“ и от парламентарната група на „Величие“.

В него те искат КС да обяви за противоконституционен чл. 8 от Закона за ДАНС. В него вече се казва, че председателят на агенцията се избира с решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет, докато преди това ставаше след указ на президента. Правомощията на президента са отнети и при освобождаването на председателя на ДАНС, което също вече става с решение на парламента, а не с негов указ. С новите и оспорени текстове беше решено шефът на ДАНС да има вече трима, а не двама заместници.

В искането си до КС депутатите подчертават, че законопроектът е бил приет без дебат, без събрани становища и е бил разгледан от Комисията по вътрешен ред и сигурност, а не от ресорната Комисията за контрол над службите за сигурност.„Налице е пряка намеса от страна на законодателната власт в правомощията на президента. Въпросното решение е прието от Народното събрание при висящо положение на и.ф. председател на Държавна агенция“ Национална сигурност“ Деньо Денев след изричен отказ на президента да назначи същия, чиято кандидатура е предложена от Министерски съвет“, се казва в искането. В него депутатите напомнят, че като върховен главнокомандващ, президентът оглавява Консултативния съвет за национална сигурност и изброяват специфичните функции на ДАНС.

Според депутатите философията на досегашната разпоредба, с която председателят на ДАНС се назначаваше с указ на президента по предложение на Министерския съвет е била в баланса на властите.

„С приетото изменение на Закона се създават опасни за националната сигурност предпоставки изборът на председател на Агенцията да е предмет на нечистоплътни задкулисни политически сделки, включително и при условията на враждебни на българските интереси външни геополитически фактори с влияние върху парламентарни политически субекти, особено при фрагментиране на парламентарното представителство“, пишат депутатите.