Цял ден политиците се състезаваха с циркове за пред Gen Z

Отбор български политици (от различни цветове) направиха срядата толкова луд ден, че човек да се чуди истина ли е всичко случило се, или лъжа. Ама е истина. По-внимателен прочит показва, че всичките усилия най-вероятно целят с чупки и стойки да се привлече вниманието на младата публика, именувана Gen Z, считана за символ на протестите. Тя "живее" в социалните мрежи, продукцията бе предимно за там.

Сутринта Иво Мирчев замалко да набие Делян Пеевски. Толкова много бе ядосан той, че нищо чудно да бъде повикан в Народния театър. Компания може да му правят Манол Пейков и Елисавета Белобрадова. Те записаха песничка с име "Не на омразата!", провокирани от алабализми по-рано на Делян Пеевски (екшънът на ПП-ДБ срещу Пеевски - тук).

Може ли без Бойко Борисов? Не, изяви се и на този фронт. В 32-секунден клип в ТикТок разясни, че ГЕРБ, ПП-ДБ и "Новото начало" заедно възпрели руска офанзива чрез отхвърляне на референдума за еврото. Време е младите да разберат за "годежа, сватбата и сглобката", рече Борисов. Но 32 секунди се оказаха недостатъчни за разбиране. Тръпнем за продължението!

Типично от висотата на президентската институция Румен Радев не тръгна да прави клипове за социалните мрежи. Просто на килимчето му се явиха млади хора. "Държавният глава Румен Радев се срещна днес със студенти в президентската институция и изрази подкрепата си за активната им гражданска позиция в защита на демокрацията. Справянето с корупцията и с олигархичните зависимости е от ключово значение за бъдещето на страната ни и за перспективите на младите хора за професионална и житейска реализация у нас", възвести президентският пресцентър. Вчера Радев и съпругата му се поразходиха пред президентството, което хич, ама хич отново не бе пиар.

Но чутовната сряда отправи и едно питане за вековете - толкова ли си могат хората от "Възраждане", или още по-малко могат, след като най-официално на плакат в парламента изписаха не "референдум", ами "реферерендум". Млади или стари - нека отговорят.

Част от цирковете на видео: