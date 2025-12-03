Парламентът отхвърли референдума на Радев за еврото

Искането на президента Румен Радев за провеждане на референдум за еврото не успя да мине в парламента. "Против" гласуваха ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС-НН и БСП. ИТН, които са част от управляващото мнозинство, АПС, МЕЧ и "Величие", гласуваха "за".

Точката влезе за обсъждане в пленарната зала благодарение на най-големите противници на еврото в парламента "Възраждане". Предложението нямаше как да бъде отхвърлено от депутатите, защото според парламентарния правилник всяка първа сряда на месеца всички партии имат право да предлагат законопроекти, които задължително се обсъждат и гласуват.

От "Възраждане" поискаха в пленарната зала да присъства представител на президентството. Националистите, МЕЧ и "Величие" последователно поискаха почивки, за да се изчака пратеникът. Такъв обаче така и не се появи, а председателят на парламента Рая Назарян обясни, че президентството е знаело още от 8:00 ч., че референдумът ще е първа точка за деня, но никой не се е отзовал.

Президентът Румен Радев инициира референдум за еврото в началото на май. В мотивите си той посочи, че в българското общество няма консенсус за готовността на страната за тази стъпка. Според държавния глава липсват убедителни действия от страна на управляващите, че ще се гарантира покупателната способност на гражданите и конкурентоспособността на икономиката, което внася напрежение в обществото. По думите на държавния глава приемането на еврото трябва да стане с убедителен национален консенсус. За тази цел той внесе предложение за референдум, на който гражданите да отговорят на въпроса: "Съгласни ли сте България да приеме единната европейска валута евро през 2026 г.?"

Тогавашният председател на Народното събрание Наталия Киселова от БСП обаче отказа да постави за разглеждане предложението. След това и КС поряза Радев, като не допусна дори разглеждане основните искания. КС обаче прие да се произнесе по казуса с отказа на Киселова и на 18 ноември реши, че бившият председател на парламента не е имала правомощието да отклони искането на президента Румен Радев за референдум за еврото.

Националистите от "Възраждане" пък претърпяха три неуспешни опита да прокарат в парламента искането си за референдум за лева. Техният въпрос беше "Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 г.?". При последния опит през юли така и не се стигна до гласуване, защото хората на Костадин Костадинов говориха толкова дълго в залата, че времето на заседанието изтече, а другите парламентарни групи така и не поискаха да бъде удължено.

Сега от "Възраждане" толкова пламенно защитаваха лева, че Тома Биков от ГЕРБ им припомни, че се гледа предложение на държавния глава за еврото, а не тяхно. Националистите дори размахаха трансперант в подкрепа на лева.

Този път времето стигна и за гласуване и в крайна сметка референдумът на президента Румен Радев за еврото бе отхвърлен.