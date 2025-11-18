КС: Киселова не е имала право да спре референдума за еврото на Радев

Наталия Киселова не е имала правомощието да отклони искането на президента Румен Радев за референдум за еврото. Това излиза от тълкувателно решение на Конституционният съд по конституционно дело №8/2025 г., докладвано от съдия Красимир Влахов. За решението са гласували 11 съдии от общо 12 конституционни съдии. Само един - Борислав Белазелков, е бил на особено мнение.

Решението на КС гласи, че "председателят на Народното събрание няма правомощие да преценява установените в закон изисквания, при които е допустимо произвеждането на национален референдум, и да отклонява предложение, направено от субект, овластен със закон". "Това правомощие по силата на Конституцията принадлежи единствено на Народното събрание", посочват конституционните съдии.

На практика те казват, че Киселова не е имала право да откаже да постави за разглеждане от парламента предложението на президента за произвеждане на национален референдум с въпрос "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута "евро" през 2026 г.?"

В мотивите си Конституционният съд отбелязва, че според основния закон народът е единствен източник на държавната власт и тя се осъществява от него непосредствено или чрез предвидените в Конституцията органи. Следователно никой народен представител и в частност председателят на Народното събрание не разполага с право еднолично да осъществява власт и да решава въпроси, които Конституцията е възложила единствено на колективния орган, излъчен от избирателите и осъществяващ властта от тяхно име. Това се отнася и до правомощието на парламента да взема решение за произвеждане на национален референдум.

Съдът посочва, че само Народното събрание може да приеме решение за произвеждане на национален референдум и да преценява всички предвидени в закона изисквания относно допустимостта на произвеждане на такъв референдум.

Съдът обръща внимание, че за разлика от актовете на Народното събрание, които подлежат на контрол за конституционност, едноличните актове на неговия председател са изключени от този контрол, което е отчетено и в определението по допускане на искането на президента.

"По тази причина издаването на едноличен акт на председателя на парламента, с който по същество се прегражда упражняването на изключителната конституционна компетентност на общонационалното представително учреждение, е нетърпимо от гледна точка на основния закон, защото на практика заобикаля установения ред за контрол върху актовете на Народното събрание", пише КС.

На практика КС признава, че не може по никакъв начин да отмени или обяви за нищожен отказа на Киселова. Това би могло да означава, че решението ще е просто послание към следващ председател на НС, че не може да отказва или отклоняване искане за референдум на лице, което има право да прави това по закон.