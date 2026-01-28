Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Радев призова да вземем пример от Русия за икономиката си

Според него хем сме влезли прибързано в еврозоната, хем тя е инструмент за благополучие на българите

Днес, 11:24
Румен Радев говори на икономическия форум
Фейсбук
Румен Радев говори на икономическия форум

Подалият оставка като президент на България Румен Радев критикува европейската и в частност българската икономика, като посочи, че трябва да взимат пример от тази на Русия, наред с Китай и САЩ.

Радев, от когото се очаква скоро да обяви политическите си амбиции за участие в изборите, пусна изявление на профила си във "Фейсбук" с обобщение на снощното си участие в Софийския икономически форум. Според него е важен въпросът за "бърза адаптация на Европа към промените, които протичат в глобален план".

Той дава за пример Стратегията  за национална сигурност на САЩ, "според която, наред с икономическите проблеми, Европа е и в криза на демокрацията, в процес на културно обезличаване и демографски разпад". Радев твърди, че в документа "са отправени и редица препоръки за изход от кризата, свързани с възстановяването на суверенитета и защитата на националната идентичност, намаляване на регулациите, противодействие на нелегалната миграция, възстановяването на свободата на медиите и подхождане с повече реализъм към Украйна и Русия".

"Всичко това поставя на дневен ред способността на европейските лидери бързо да се адаптират към реалностите и да предприемат мерки в защита на конкурентоспособността и прекратят деструктивната деиндустриализация, както и дали в този процес ще се ръководят от икономическите ползи, а не от иделогически интереси. Така както правят САЩ, Китай и Русия, както и другите регионални играчи с амбиции за световни сили", добавя бившият президент.

Всъщност икономиката на Русия, която Радев сочи за пример, по официални данни търпи крах, като бюджетът на страната е пред срив заради намалелите с 24% приходи от продажби на газ и петрол. Промишлеността, с изключение на военно-промишления комплекс, е в колапс. От 1 януари се вдигнаха редица данъци и акцизи, което доведе до фалити на малки и средни фирми и до ценови шок.

В Русия се събудиха с ценови шок
Новата 2026 г. поднесе на руснаците ценови шок. Повишението на данъците доведе до рязко поскъпване на стоки и услуги в цялата страна. Само увеличаването на ДДС от 20 на 22% ще доведе до ръст на цените от 0. 8%, според Централната банка, и 1%, според министерството на финансите.
СЕГА
03 Яну. 2026

Освен това Радев продължава да твърди, че България прибързано е влязла в еврозоната, която "не е и не може да бъде стратегическа цел" и от това има "негативни последици". Обаче смята, че тя "е един от инструментите за постигането на голямата цел – българите да достигнат възможно най-бързо стандарта и качеството на живот на средния европеец чрез ускорен икономически растеж".

"Тепърва ни предстои изключително сериозна работа, за да започнем наистина да се интегрираме в Европейския съюз", пише още Радев и продължава с няколко "лозунга": "На първо място това означава да изгоним олигархията от властта и да спрем паричните потоци от публични ресурси, които продължават да се леят към нея. Да установим върховенство на правото, реално разделение на властите и работещо правосъдие. Да върнем прозрачността, отчетността и отговорността в държавното управление, да възстановим демократичните пазарни механизми, изкривени до неузнаваемост от олигархията и освободим бизнеса от рекета. Да създадем икономическа среда, която да отключи потенциала на българския бизнес."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румен Радев

Още новини по темата

ПП-ДБ няма да управлява с Румен Радев
27 Яну. 2026

С Радев "Дондуков" 2 напускат министерските му кадри
26 Яну. 2026

Фракция в БСП иска партията "ръка за ръка" с Румен Радев
24 Яну. 2026

Радев предаде президентския пост на Илияна Йотова
23 Яну. 2026

КС освободи Румен Радев като президент
23 Яну. 2026

Васил Божков ще гласува за "единствената алтернатива Румен Радев"
22 Яну. 2026

Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
22 Яну. 2026

Тръмп покани България в ООН-2
21 Яну. 2026

Варненският кмет вижда Радев като възможен партньор за ПП-ДБ
21 Яну. 2026

"България Може" отпада като трамплин за Радев към вота
20 Яну. 2026

Асен Василев атакува Радев с въпроси за ДАНС и еврото
20 Яну. 2026

Доган пръв се закле във вярност на Радев
20 Яну. 2026

Водещи световни медии отразиха оставката на Радев
20 Яну. 2026

Румен Радев подаде оставка като президент

19 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?