Радев призова да вземем пример от Русия за икономиката си

Подалият оставка като президент на България Румен Радев критикува европейската и в частност българската икономика, като посочи, че трябва да взимат пример от тази на Русия, наред с Китай и САЩ.

Радев, от когото се очаква скоро да обяви политическите си амбиции за участие в изборите, пусна изявление на профила си във "Фейсбук" с обобщение на снощното си участие в Софийския икономически форум. Според него е важен въпросът за "бърза адаптация на Европа към промените, които протичат в глобален план".

Той дава за пример Стратегията за национална сигурност на САЩ, "според която, наред с икономическите проблеми, Европа е и в криза на демокрацията, в процес на културно обезличаване и демографски разпад". Радев твърди, че в документа "са отправени и редица препоръки за изход от кризата, свързани с възстановяването на суверенитета и защитата на националната идентичност, намаляване на регулациите, противодействие на нелегалната миграция, възстановяването на свободата на медиите и подхождане с повече реализъм към Украйна и Русия".

"Всичко това поставя на дневен ред способността на европейските лидери бързо да се адаптират към реалностите и да предприемат мерки в защита на конкурентоспособността и прекратят деструктивната деиндустриализация, както и дали в този процес ще се ръководят от икономическите ползи, а не от иделогически интереси. Така както правят САЩ, Китай и Русия, както и другите регионални играчи с амбиции за световни сили", добавя бившият президент.

Всъщност икономиката на Русия, която Радев сочи за пример, по официални данни търпи крах, като бюджетът на страната е пред срив заради намалелите с 24% приходи от продажби на газ и петрол. Промишлеността, с изключение на военно-промишления комплекс, е в колапс. От 1 януари се вдигнаха редица данъци и акцизи, което доведе до фалити на малки и средни фирми и до ценови шок.

В Русия се събудиха с ценови шок Новата 2026 г. поднесе на руснаците ценови шок. Повишението на данъците доведе до рязко поскъпване на стоки и услуги в цялата страна. Само увеличаването на ДДС от 20 на 22% ще доведе до ръст на цените от 0. 8%, според Централната банка, и 1%, според министерството на финансите.

Освен това Радев продължава да твърди, че България прибързано е влязла в еврозоната, която "не е и не може да бъде стратегическа цел" и от това има "негативни последици". Обаче смята, че тя "е един от инструментите за постигането на голямата цел – българите да достигнат възможно най-бързо стандарта и качеството на живот на средния европеец чрез ускорен икономически растеж".

"Тепърва ни предстои изключително сериозна работа, за да започнем наистина да се интегрираме в Европейския съюз", пише още Радев и продължава с няколко "лозунга": "На първо място това означава да изгоним олигархията от властта и да спрем паричните потоци от публични ресурси, които продължават да се леят към нея. Да установим върховенство на правото, реално разделение на властите и работещо правосъдие. Да върнем прозрачността, отчетността и отговорността в държавното управление, да възстановим демократичните пазарни механизми, изкривени до неузнаваемост от олигархията и освободим бизнеса от рекета. Да създадем икономическа среда, която да отключи потенциала на българския бизнес."