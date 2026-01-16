Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Руският бюджет се изправи пред пълна катастрофа

Приходите от петрол и газ се сринаха до най-ниското ниво от пандемията насам

Днес, 14:13
Войната срещу Украйна, започната от Владимир Путин, срина руската икономика
Войната срещу Украйна, започната от Владимир Путин, срина руската икономика

Приходите на федералния бюджет на Русия от петрол и газ през 2025 г. са спаднали с 24%, достигайки най-ниското си ниво от 2020 г. насам. Това показват данни на руското Министерство на финансите.

Приходите от петрол и газ са един от основните източници на доходи на Кремъл - 1/4 от всички бюджетни приходи, като значителна част се използват за финансиране на войната на Русия срещу Украйна.

Според министерството приходите от петрол и газ са 8,48 трилиона рубли миналата година, в сравнение с 11,13 трилиона рубли през 2024 г.

През декември 2025 г. приходите от петрол и газ са спаднали до 447,8 милиарда рубли, от 790,2 милиарда рубли през същия месец на 2024 г. и 530,9 милиарда рубли през ноември 2025 г.

Цените на петрола са се понижили с над 18% през 2025 г., което е най-резкият годишен спад от 2020 г. насам.

Последният път, когато приходите от петрол и газ са били на това ниво, е бил през 2020 г., когато са паднали до 5,24 трилиона рубли на фона на пандемията от COVID-19 и срива на петролния пазар, припомня Reuters.

През 2025 г. средната цена на руския петрол е била 41,7 долара. В края на миналата година тя леко се повиши, но после пак падна: 44,9 долара за барел през ноември и 39,2 долара през декември, според Министерството на икономическото развитие. Анализаторите на MMI наричат ​​недостига на приходи от петрол и газ „бюджетна катастрофа“.

Бюджетът за 2026 г. е направен при средна цена от 59 долара за барел на Urals и 8,9 трилиона рубли приходи от петрол и газ, но много експерти се съмняват, че тази сума ще бъде постигната. Икономистът Дмитрий Полевой изчислява, че приходите от петрол и газ през 2026 г. „биха могли да бъдат по-близо до 7,5-7,8 трилиона рубли“, или с 1,1-1,4 трилиона рубли под плана. Ако както цените на руския петрол, така и валутният курс останат приблизително на сегашните нива, приходите от петрол и газ през 2026 г. биха могли да бъдат с приблизително 3,5 трилиона рубли под плана, пишат анализатори от „Твердые Цифры“.

Анализаторите на MMI прогнозират, ако настоящите цени на петрола се запазят, недостиг от 3 трилиона рубли в приходите от петрол и газ до края на годината и изчерпване на Фонда за национално благосъстояние. При тези икономически условия фондът ще стигне за 1,5-2 години.

Украйна и нейните западни съюзници многократно са заявявали намерението си да ограничат приходите от руски петрол, за да принудят Русия, вторият по големина износител на петрол в света, да прекрати войната си срещу Украйна.

Намаляването на приходите логично доведе до покачване на множество данъци, което пък повиши цените. ДДС бе увеличен от 20 на 22%, таксите за рециклиране скочиха драстично, отпаднаха редица облекчения за дребния и среден бизнес.

Всичко това изнерви дори олигарсите, приближени до Кремъл.

Олег Дерипаска, основател на най-големия металургичен холдинг „Русал“, остро разкритикува в своя Телеграм канал състоянието на руската икономика и мерките, предприети за борба с инфлацията. Той написа, че „се провежда някакъв невероятно примитивен експеримент, който безславно ще завърши с фалита на хиляди компании и предприятия, напълно способни да работят в полза на нашата богоизбрана страна“. Тази публикация обаче по-късно беше редактирана.

Според Дерипаска повишаването на тарифите и ДДС не спасява икономиката и са необходими мерки за увеличаване на производството, така че гражданите да купуват повече руски продукти. Той се възмути от високите лихвени проценти на държавните банки и изкуствено завишения курс на рублата. Дерипаска нарече лихвените проценти „прекомерни“, а надценяването на рублата „абсолютно безумно“. Бизнесменът отбеляза, че всичко това е довело до спад в конкурентоспособността на руската икономика.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

курс на рублата, котировки на петрола, руски петрол

Още новини по темата

Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол
13 Септ. 2025

САЩ и ЕС интензивно обсъждат нови санкции срещу руския петрол
09 Септ. 2025

Руската икономика затъва и дори магия не може да я спаси
28 Дек. 2024

Рублата се срина под 1 цент

27 Ноем. 2024

Москва засекрети и курса на рублата
18 Юли 2024

Голям турски терминал спира да приема руски нефт
05 Март 2024

Скандал в парламента: Возил ли се е Асен Василев в колата на шеф на "Лукойл"
14 Февр. 2024

70 млн. лева от вноската на "ЛУКойл" отиват за бедни деца

15 Яну. 2024

За 24 часа сглобката се преобърна за руския петрол
07 Дек. 2023

ГЕРБ внесе пълен хаос със спешното спиране на руския петрол
06 Дек. 2023

ГЕРБ и ДПС "забравиха" бързата забрана за износ на руски горива
23 Ноем. 2023

Мерките на САЩ срещу "сенчестия флот" на Путин дадоха ефект

22 Ноем. 2023

Цената на петрола отново падна под 80 долара
10 Ноем. 2023

Бензинът на "Лукойл" вече отива към 2,90 лв.

26 Септ. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?