Приходите на федералния бюджет на Русия от петрол и газ през 2025 г. са спаднали с 24%, достигайки най-ниското си ниво от 2020 г. насам. Това показват данни на руското Министерство на финансите.

Приходите от петрол и газ са един от основните източници на доходи на Кремъл - 1/4 от всички бюджетни приходи, като значителна част се използват за финансиране на войната на Русия срещу Украйна.

Според министерството приходите от петрол и газ са 8,48 трилиона рубли миналата година, в сравнение с 11,13 трилиона рубли през 2024 г.

През декември 2025 г. приходите от петрол и газ са спаднали до 447,8 милиарда рубли, от 790,2 милиарда рубли през същия месец на 2024 г. и 530,9 милиарда рубли през ноември 2025 г.

Цените на петрола са се понижили с над 18% през 2025 г., което е най-резкият годишен спад от 2020 г. насам.

Последният път, когато приходите от петрол и газ са били на това ниво, е бил през 2020 г., когато са паднали до 5,24 трилиона рубли на фона на пандемията от COVID-19 и срива на петролния пазар, припомня Reuters.

През 2025 г. средната цена на руския петрол е била 41,7 долара. В края на миналата година тя леко се повиши, но после пак падна: 44,9 долара за барел през ноември и 39,2 долара през декември, според Министерството на икономическото развитие. Анализаторите на MMI наричат ​​недостига на приходи от петрол и газ „бюджетна катастрофа“.

Бюджетът за 2026 г. е направен при средна цена от 59 долара за барел на Urals и 8,9 трилиона рубли приходи от петрол и газ, но много експерти се съмняват, че тази сума ще бъде постигната. Икономистът Дмитрий Полевой изчислява, че приходите от петрол и газ през 2026 г. „биха могли да бъдат по-близо до 7,5-7,8 трилиона рубли“, или с 1,1-1,4 трилиона рубли под плана. Ако както цените на руския петрол, така и валутният курс останат приблизително на сегашните нива, приходите от петрол и газ през 2026 г. биха могли да бъдат с приблизително 3,5 трилиона рубли под плана, пишат анализатори от „Твердые Цифры“.

Анализаторите на MMI прогнозират, ако настоящите цени на петрола се запазят, недостиг от 3 трилиона рубли в приходите от петрол и газ до края на годината и изчерпване на Фонда за национално благосъстояние. При тези икономически условия фондът ще стигне за 1,5-2 години.

Украйна и нейните западни съюзници многократно са заявявали намерението си да ограничат приходите от руски петрол, за да принудят Русия, вторият по големина износител на петрол в света, да прекрати войната си срещу Украйна.

Намаляването на приходите логично доведе до покачване на множество данъци, което пък повиши цените. ДДС бе увеличен от 20 на 22%, таксите за рециклиране скочиха драстично, отпаднаха редица облекчения за дребния и среден бизнес.

Всичко това изнерви дори олигарсите, приближени до Кремъл.

Олег Дерипаска, основател на най-големия металургичен холдинг „Русал“, остро разкритикува в своя Телеграм канал състоянието на руската икономика и мерките, предприети за борба с инфлацията. Той написа, че „се провежда някакъв невероятно примитивен експеримент, който безславно ще завърши с фалита на хиляди компании и предприятия, напълно способни да работят в полза на нашата богоизбрана страна“. Тази публикация обаче по-късно беше редактирана.

Според Дерипаска повишаването на тарифите и ДДС не спасява икономиката и са необходими мерки за увеличаване на производството, така че гражданите да купуват повече руски продукти. Той се възмути от високите лихвени проценти на държавните банки и изкуствено завишения курс на рублата. Дерипаска нарече лихвените проценти „прекомерни“, а надценяването на рублата „абсолютно безумно“. Бизнесменът отбеляза, че всичко това е довело до спад в конкурентоспособността на руската икономика.