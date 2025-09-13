Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол

Американският президент Доналд Тръмп разпространи в социалната мрежа Truth Social текст, озаглавен писмо, изпратено до всички държави от НАТО и света:

„Аз съм готов да наложа сериозни санкции на Русия, когато всички държави от НАТО са се съгласили и започнали да правят същото, и когато всички държави от НАТО СПРАТ ДА КУПУВАТ НЕФТ ОТ РУСИЯ. Както знаете, ангажиментът на НАТО да ПОБЕДИ беше далеч под 100%, а покупките на руски нефт от някои бяха шокиращи! Това силно отслабва вашата позиция и преговорната ви сила спрямо Русия.

Както и да е, аз съм готов да „започна“, когато вие сте (готови). Просто кажете кога? Вярвам, че това, плюс НАТО като група, която налага 50% до 100% МИТА НА КИТАЙ, които да бъдат напълно отменени след края на ВОЙНАТА между Русия и Украйна, ще помогне значително за ПРИКЛЮЧВАНЕТО на тази смъртоносна, но СМЕШНА ВОЙНА. Китай има силен контрол, дори хватка, над Русия, и тези мощни мита ще счупят тази хватка.

Това не е ВОЙНАТА НА ТРЪМП (тя никога нямаше да започне, ако аз бях президент!), това е войната на Байдън и Зеленски. Аз съм тук единствено, за да помогна да бъде спряна и да спася хиляди руски и украински животи (7 118 изгубени живота само миналата седмица. ЛУДОСТ!).

Ако НАТО направи това, което казвам, ВОЙНАТА ще приключи бързо и всички тези животи ще бъдат спасени! Ако не, вие просто губите моето време, както и времето, енергията и парите на Съединените щати.

Благодаря ви за вниманието по този въпрос!

Доналд Дж. Тръмп, Президент на Съединените американски щати."

От началото на седмицата текат интензивни преговори между ЕС и САЩ за нови санкции срещу Русия, свързани най-вече с руския петрол. САЩ настояват Европа да вдигне митата за Китай като натиск да повлияе на политиката на Кремъл. Очакваше се вчера - петък, да бъде огласен резултатът от преговорите. Но засега налице е само постът на Доналд Тръмп по въпроса. Междувременно ЕС подготвя 19-и пакет санкции, в който се твърди, че ще бъде включен и "Лукойл".

Думите на Тръмп развиват идеи, изказани няколко часа по-рано на видеоконференцията на финансовите министри от Г-7. Участниците в нея се договориха, съобщи Ройтерс, да ускорят преговорите за използване на замразените руски активи за финансиране на отбраната на Украйна и обсъдиха „широк спектър от възможни икономически мерки за засилване на натиска върху Русия, включително допълнителни санкции и търговски мерки, като мита“, се казва в изявлението на Канада след срещата.

▪️Преди видеоконференцията Bloomberg съобщи, че Вашингтон настоява за въвеждането на 100% мита върху стоки от Китай и Индия заради покупките от тези страни на големи количества руски петрол. Освен това САЩ възнамерявали да призоват страните от „Голямата седморка“ да създадат законов механизъм за изземване на замразените суверенни руски активи. В нощта срещу събота изданието Politico разкри инициатива на Европейския съюз, свързана със замразените в Европа руски активи. Става дума за лихвите, които се натрупват в резултат на инвестирането на замразените активи. Досега ЕС използваше получените лихви за погасяване на своя дял от кредита на Г-7 към Украйна в размер на 45 млрд. евро. Сега Европейската комисия предложи тези парични депозити в ЕЦБ да бъдат използвани за финансиране на „Репарационен кредит“, за да се подкрепи Украйна в следващите години. Новото предложение, което един от събеседниците на изданието нарече „юридически креативно“, може да освободи значителни средства за финансиране на военните усилия на Киев, като в същото време се избегне правната експроприация на самите активи, което би довело до съдебни дела. То бе представено в началото на седмицата от Урсула фон дер Лайен пред ЕП. По думите на четири източника представители на Европейската комисия са представили тази идея пред заместниците на финансовите министри при закрити врата в Брюксел в четвъртък. Предложението е било посрещнато с предпазлив ентусиазъм, но никакви договорености или поети ангажименти не са постигнати, уточнява Politico.