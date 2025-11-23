Тръмп заплаши със затвор конгресмени

Президентът на САЩ заплаши със затвор конгресмените-демократи, които призоваха армията да не се подчинява на заповедите на Тръмп. "Предателите, които казаха на военните да не се подчиняват на заповедите ми, трябва да са в затвора сега, а не да обикалят фалшивите новинарски мрежи, опитвайки се да обясняват, че това, което казаха, е ок. Не беше и никога няма да бъде! Това беше бунт от най-високо ниво, а бунтовете са голямо престъпление.", написа Тръмп в социалната си мрежа truthsocial.

"Много велики юристи са съгласни, че предателите демократи, които казаха на военните да не се подчиняват на моите заповеди като президент, са извършили престъпление със сериозни размери", допълни Тръмп в друг пост.

Няколко дни преди изказването на Тръмп, шестима конгресмени от Демократическата партия - двама сенатори и четирима членове на камарата на представителите, които имат военен или разузнавателен опит (ветерани), публикуваха видео. Във видеото тези законодатели призовават членовете на американските въоръжени сили да спазват Конституцията и да отказват да изпълняват "явно незаконни заповеди" (manifestly illegal orders), независимо от кого идват. Те напомнят на военните за техния ангажимент към Конституцията, а не към отделна политическа фигура.

Преди няколко дни Тръмп в друг пост заяви, че тяхното "бунтовническо поведение на най-високо ниво" е дори "наказуемо със смърт".

Критиците на Тръмп изразяват опасения, че той може да злоупотреби с властта си, например като се позове на Закона за въстанията (Insurrection Act), за да използва армията за потушаване на вътрешни протести или за изпълнение на други противоречиви политики.

Шестимата бунтовници са сенаторите Елиса Слоткин (Elissa Slotkin, Мичиган) - бивш анализатор в ЦРУ и бивш служител на Министерството на отбраната, ветеран от войната в Ирак и Марк Кели (Mark Kelly, Аризона) - бивш капитан от Военноморските сили на САЩ и бивш астронавт на НАСА. Членовете на камарата са Джейсън Кроу (Jason Crow, Колорадо) - участвал в три мисии в Ирак и Афганистан, Крис Делуцио (Chris Deluzio, Пенсилвания): бивш лейтенант от ВМС на САЩ, служил в Ирак, Маги Гудлендър (Maggie Goodlander, Ню Хемпшир) - бивш офицер от Разузнаването към Военноморския резерв на САЩ и Криси Хулахан (Chrissy Houlahan, Пенсилвания) - бивш капитан от ВВС на САЩ.