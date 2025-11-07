Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тръмп договори по-ниски цени на популярни лекарства за диабет и затлъстяване

Днес, 07:39
БГНЕС/ЕПА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви споразумения с фармацевтичните компании "Илай Лили" (Eli Lilly) и "Ново Нордиск" (Novo Nordisk) за намаляване на цените на лекарствата за лечение на затлъстяване и диабет, разпространи БТА.

Споразуменията ще направят някои от най-популярните лекарства в света достъпни за определени хора, ползващи "Медикеър" (Medicare), държавната здравна програма за възрастни американци, пояснява Блумбърг.

Продуктите на компаниите ще получат тригодишен гратисен период от предстоящите мита на Тръмп върху вноса на фармацевтични продукти, заяви представител на администрацията, като условията са сходни с тези, договорени от конкурентите им в предишни споразумения за цените на лекарствата.

По силата на договореността цените на така наречените Джи Ел Пи 1 лекарства (GLP-1, глюкагон-подобен пептид 1) ще бъдат намалени за бенефициентите на програмите  "Медикеър" (Medicare) и "Медикейд" (Medicaid) от средата на 2026 г., а за част от пациентите ще бъдат достъпни и чрез новата държавна платформа за директни продажби  "ТръмпАрЕкс" (TrumpRx), която ще стартира през януари.

Според Белия дом началните дози на хапчетата за затлъстяване от "Илай Лили" и "Ново Нордиск" ще струват по 145 долара на месец, докато инжекциите "Зепбаунд" (Zepbound) и "Вегови" (Wegovy) ще се предлагат по 350 долара месечно, като цените ще спаднат до 245 долара в рамките на две години.

"Илай Лили" обяви и отделно намаление с 50 долара на цените в собствената си онлайн платформа "ЛилиДайрект" LillyDirect, като многодозовата инжекция "Зепбаунд" ще се предлага на цена от 299 до 449 долара на месец в зависимост от дозата.

Главният изпълнителен директор на "Илай Лили" Дейвид Рикс определи споразумението като "решаващ момент за здравната политика на САЩ", а ръководителят на "Ново Нордиск" Майк Дустдар заяви, че мярката ще осигури "по-достъпни цени на лекарствата със семаглутид за повече американски пациенти".

Очаква се новата схема да разшири достъпа до медикаментите за милиони граждани и да насърчи по-широко покритие от частните здравни застрахователи.

През февруари "Илай Лили" обяви значителна производствена инвестиция на територията на САЩ на събитие във Вашингтон, на което присъстваха водещи членове на кабинета, включително министърът на търговията Хауърд Лътник. Компанията инвестира значителни средства за увеличаване на производствения си капацитет.

Датската компания "Ново Нордиск" поддържа по-малко публични изяви в САЩ, но също обяви мащабни инвестиции в страната, включително разширение на фабрика за 4,1 милиарда долара в Северна Каролина.

През лятото Доналд Тръмп изпрати писма до 17 фармацевтични компании, включително "Илай Лили" и "Пфайзер", с искане да намалят цените на лекарствата, предлагани по програмата "Медикейд", както и да продават медикаменти директно на пациенти на по-ниски цени.

Тръмп настоя новите лекарства, предлагани в САЩ, да бъдат на същата цена, на която се продават в други развити страни. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Доналд Тръмп, лекарства, Eli Lilly, Novo Nordisk

Още новини по темата

Тръмп подкрепи Куомо за кмет на Ню Йорк
04 Ноем. 2025

Тръмп заплаши с военна сила Нигерия
02 Ноем. 2025

Тръмп: Не правим изключение за Унгария и руския петрол
31 Окт. 2025

Тръмп нареди да започнат изпитания на ядрени оръжия
30 Окт. 2025

Орбан ще е при Тръмп на 7 ноември заради евентуална руско-американска среща
30 Окт. 2025

Тръмп: Путин да приключи войната, а не да изпитва ракети
27 Окт. 2025

Тръмп не иска да си губи времето с Путин
26 Окт. 2025

САЩ санкционираха и президента на Колумбия за наркотрафик
25 Окт. 2025

САЩ се готвят за сухоземна операция срещу венецуелските картели
24 Окт. 2025

Путин омаловажи санкциите на САЩ
23 Окт. 2025

Тръмп наложи санкции на Русия
23 Окт. 2025

Тръмп: Не искам безсмислена среща с Путин
22 Окт. 2025

Демократи пак протестираха срещу "крал Тръмп"
19 Окт. 2025

Зеленски предложи на Тръмп сделка: Дронове срещу “Томахоук”
17 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън