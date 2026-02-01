Медия без
Си Дзинпин получи пълен контрол
над армията и картбланш за Тайван

01 Февр. 2026
БГНЕС
Прогнозата е, че Си Дзинпин няма да предприеме открити военни действия срещу Тайван

Председателят на КНР Си Дзинпин на практика е съсредоточил пълния контрол над въоръжените сили на Китай в свои ръце, след като е отстранил последните високопоставени военни, способни да оказват влияние върху вземането на решения. Арестът на генерал Чжан Юся – негов дългогодишен съюзник и приятел от детството, когото Си наричал „по-голям брат“ – е елиминирал всички авторитетни вътрешни гласове, които биха могли да сдържат действията на Пекин по отношение на Тайван, пише The Wall Street Journal.

Според експерти, цитирани от изданието, това дава на Си картбланш по тайванския въпрос и показва безпрецедентната му увереност в перспективата за „обединение“.

В същото време анализатори, разговаряли с WSJ, отбелязват, че на фона на кадровите сътресения незабавно нахлуване в Тайван изглежда по-малко вероятно. Вместо това Си пренасочва усилията към кампания на принуда, целяща да подкопае решимостта на Тайпе без започване на открити бойни действия.

Става дума за непрекъснати военни учения, имитиращи морска и въздушна блокада на острова, икономически и кибернатиск, както и за т.нар. „юридическа война“ – използване на китайското законодателство за преследване на тайвански официални лица и оказване на натиск върху гражданите на Тайван.

 

