Тръмп нареди да започнат изпитания на ядрени оръжия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на Пентагона незабавно да започне изпитания на ядрени оръжия поради подобни действия от други държави. Той обяви решението си в платформата за социални медии TruthSocial. Според Белия дом, Съединените щати „разполагат с повече ядрени оръжия от всяка друга държава“, но това предимство е постигнато благодарение на модернизацията на арсенала по време на първия му мандат. „Поради огромната разрушителна мощ не исках да го правя, но нямах избор! Русия е втора [по брой ядрени бойни глави], а Китай е далеч трета, но след пет години ще бъдат равни“, отбеляза Тръмп.

Белият дом публикува посланието си преди среща с китайския президент Си Дзинпин в Южна Корея. По време на среща с репортери Тръмп избегна отговор на въпрос защо е наредил изпитанията сега.

Както посочва “Ройтерс”, САЩ за последно проведоха изпитание на ядрени оръжия през 1992 г. Тези изпитания дават представа за възможностите на новите ядрени оръжия и функционалността на съществуващите.

На 26 октомври руският президент Владимир Путин обяви завършването на „решителните изпитания“ на междуконтиненталната крилата ракета „Буревестник“ с ядрено задвижване. Той я нарече „уникално“ оръжие с „неограничен обхват“, уникално за света. Тръмп нарече изявлението на Путин за ракетата неподходящо, подчертавайки, че руският президент трябва да мисли за прекратяване на войната в Украйна, а не за изпитания на ракети. Шефът на Белия дом спомена и американската ядрена подводница, насочена към руските брегове.

Преговарящите между Китай и САЩ постигнаха принципно споразумение по ключови въпроси и постигнаха забележителен напредък, съобщи китайският президент Си Дзинпин на среща с американският си колега Доналд Тръмп. Така беше формулирана единствената новина от срещата между двамата лидери в Пусан, Южна Корея. Преговорите между двамата продължиха 1 час и 40 минути и завършиха без съвместно изявление.

Доналд Тръмп след срещата със Си изрази увереност, че САЩ скоро ще подпишат търговска сделка с Китай.

След разговорите Тръмп директно излетя за САЩ. "Той е много труден преговарящ. Това не е добре", каза само Тръмп преди да се качи на самолета.

По-късно Тръмп обяви, че на среща със Си Дзинпин се е съгласил да намали американските мита върху китайски стоки до 47%. Той заяви, че това ще се случи в замяна на възобновяване на покупките на американска соя от страна на Пекин, продължаване на износа на редкоземни метали и предприемане на строги мерки срещу незаконната търговия с фентанил.

Си Дзинпин бе по-словоохотлив, но не бе твърде конкретен. Той отбеляза, че отношенията между двете страни трябва да се движат в правилната посока, като в същото време подчерта, че разногласията са нормални. Си Дзинпин похвали миротворческата дейност на Тръмп.

"Развитието и възраждането на Китай не противоречат на целта на Тръмп да направи Америка "отново велика", каза Си Дзинпин и подчерта, че в продължение на много години се застъпва за партньорство и приятелство между двете страни.

Тръмп разговарял дълго със Си Дзинпин за Украйна — двамата се договорили „да работят заедно, за да разберат дали може да се направи нещо“ за прекратяване на войната. Това разказа Тръмп пред журналисти на борда на своя самолет.

В отговор на въпрос за войната Тръмп първо потвърдил, че това е била една от темите на разговора, който той оценил като „12 от 10“. „Да, този въпрос наистина беше повдигнат. Украйна беше много сериозна тема. Говорихме дълго за това и ще работим заедно, за да разберем дали можем да направим нещо. Съгласни сме, че страните, знаете ли, са се вкопчили и воюват, и понякога трябва да им се позволи да воюват, предполагам. Лудост. Но той ще ни помогне, и ние ще работим заедно по въпроса за Украйна“, добавил Тръмп.