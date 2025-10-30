Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тръмп нареди да започнат изпитания на ядрени оръжия

САЩ и Китай отчетоха напредък без резултат

30 Окт. 2025Обновена
Доналд Тръмп и Си Дзинпин
BGNES/EPA
Доналд Тръмп и Си Дзинпин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на Пентагона незабавно да започне изпитания на ядрени оръжия поради подобни действия от други държави. Той обяви решението си в платформата за социални медии TruthSocial. Според Белия дом, Съединените щати „разполагат с повече ядрени оръжия от всяка друга държава“, но това предимство е постигнато благодарение на модернизацията на арсенала по време на първия му мандат. „Поради огромната разрушителна мощ не исках да го правя, но нямах избор! Русия е втора [по брой ядрени бойни глави], а Китай е далеч трета, но след пет години ще бъдат равни“, отбеляза Тръмп.

Белият дом публикува посланието си преди среща с китайския президент Си Дзинпин в Южна Корея. По време на среща с репортери Тръмп избегна отговор на въпрос защо е наредил изпитанията сега.

Както посочва “Ройтерс”, САЩ за последно проведоха изпитание на ядрени оръжия през 1992 г. Тези изпитания дават представа за възможностите на новите ядрени оръжия и функционалността на съществуващите.

На 26 октомври руският президент Владимир Путин обяви завършването на „решителните изпитания“ на междуконтиненталната крилата ракета „Буревестник“ с ядрено задвижване. Той я нарече „уникално“ оръжие с „неограничен обхват“, уникално за света. Тръмп нарече изявлението на Путин за ракетата неподходящо, подчертавайки, че руският президент трябва да мисли за прекратяване на войната в Украйна, а не за изпитания на ракети. Шефът на Белия дом спомена и американската ядрена подводница, насочена към руските брегове.

Преговарящите между Китай и САЩ постигнаха принципно споразумение по ключови въпроси и постигнаха забележителен напредък, съобщи китайският президент Си Дзинпин на среща с американският си колега Доналд Тръмп. Така беше формулирана единствената новина от срещата между двамата лидери в Пусан, Южна Корея. Преговорите между двамата продължиха 1 час и 40 минути и завършиха без съвместно изявление. 

Доналд Тръмп след срещата със Си изрази увереност, че САЩ скоро ще подпишат търговска сделка с Китай.

След разговорите Тръмп директно излетя за САЩ. "Той е много труден преговарящ. Това не е добре", каза само Тръмп преди да се качи на самолета.

По-късно Тръмп обяви, че на среща със Си Дзинпин се е съгласил да намали американските мита върху китайски стоки до 47%. Той заяви, че това ще се случи в замяна на възобновяване на покупките на американска соя от страна на Пекин, продължаване на износа на редкоземни метали и предприемане на строги мерки срещу незаконната търговия с фентанил.

Си Дзинпин бе по-словоохотлив, но не бе твърде конкретен. Той отбеляза, че отношенията между двете страни трябва да се движат в правилната посока, като в същото време подчерта, че разногласията са нормални. Си Дзинпин похвали миротворческата дейност на Тръмп. 
"Развитието и възраждането на Китай не противоречат на целта на Тръмп да направи Америка "отново велика", каза Си Дзинпин и подчерта, че в продължение на много години се застъпва за партньорство и приятелство между двете страни.

 

Тръмп разговарял дълго със Си Дзинпин за Украйна — двамата се договорили „да работят заедно, за да разберат дали може да се направи нещо“ за прекратяване на войната. Това разказа Тръмп пред журналисти на борда на своя самолет.

В отговор на въпрос за войната Тръмп първо потвърдил, че това е била една от темите на разговора, който той оценил като „12 от 10“. „Да, този въпрос наистина беше повдигнат. Украйна беше много сериозна тема. Говорихме дълго за това и ще работим заедно, за да разберем дали можем да направим нещо. Съгласни сме, че страните, знаете ли, са се вкопчили и воюват, и понякога трябва да им се позволи да воюват, предполагам. Лудост. Но той ще ни помогне, и ние ще работим заедно по въпроса за Украйна“, добавил Тръмп.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Си Дзинпин, Доналд Тръмп, Китай, САЩ

Още новини по темата

САЩ свалиха изненадващо всички санкции срещу Милорад Додик
29 Окт. 2025

САЩ намаляват военното си присъствие на Източния фланг на НАТО
29 Окт. 2025

Американският Сенат не успя да наложи лятното часово време
29 Окт. 2025

Тръмп: Путин да приключи войната, а не да изпитва ракети
27 Окт. 2025

САЩ и Китай отново са пред търговско споразумение
26 Окт. 2025

Тръмп не иска да си губи времето с Путин
26 Окт. 2025

САЩ санкционираха и президента на Колумбия за наркотрафик
25 Окт. 2025

Външният министър на Германия отмени визита в Китай
25 Окт. 2025

САЩ се готвят за сухоземна операция срещу венецуелските картели
24 Окт. 2025

Путин омаловажи санкциите на САЩ
23 Окт. 2025

Тръмп наложи санкции на Русия
23 Окт. 2025

Тръмп: Не искам безсмислена среща с Путин
22 Окт. 2025

САЩ взривиха подводница на наркопласьори
19 Окт. 2025

Демократи пак протестираха срещу "крал Тръмп"
19 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте