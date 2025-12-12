Медия без
Тръмп наложи санкции на "наркоплеменници" на Мадуро

Същото стана и с шест търговски предприятия и шест танкера

Днес, 11:25
Президентът на САЩ Доналд Тръмп
EPA/BGNES
Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи нови санкции на шест търговски предприятия и на шест танкера, за които се твърди, че превозват венецуелски петрол. Вчера американските сили задържаха кораб с петрол край Венецуела. От Каракас определиха действията на САЩ като "акт на международно пиратство" и кражба.

Нови санкции бяха наложени и срещу роднини и приближени на президента Николас Мадуро, в това число трима негови племенници. Франки Флорес и Ефраин Антонио Кампо Флорес са определени като "наркоплеменници" заради ареста им в Хаити през 2015 г. при операция на Американската агенция за борба с наркотиците. След това те са осъдени на 18 години затвор по обвинения в опит за осъществяване на многомилионна сделка с кокаин. През 2022 година са освободени при размяна на затворници с Венецуела. Третият племенник е Карлос Ерик Малпика Флорес, за когото САЩ твърдят, че е замесен в корупционен заговор в държавната петролна компания.

Според президента на Венецуела Николас Мадуро САЩ искат да го свалят от власт и да завземат петролните резерви на Венецуела.

Ключови думи:

Венецуела, САЩ

