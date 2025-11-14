Медия без
САЩ обявиха военна операция срещу наркотрафика в западното полукълбо

Днес, 07:45
Военният министър Хегсет обяви военна операция срещу наркотерористите

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви военна операция на САЩ "срещу наркотерористите" в западното полукълбо, предадоха Ройтерс и БТА.

"Днес обявявам операция "ЮЖНО КОПИЕ" (SOUTHERN SPEAR). Командвана от Съвместните сили със специално предназначение "Южно копие" и от Южното командване (@SOUTHCOM), тази мисия защитава нашата страна, отстранява наркотерористите от нашето полукълбо и предпазва страната ни от наркотиците, които убиват сънародниците ни", заяви Хегсет в публикация в мрежата "Екс".

Южното командване на САЩ обхваща 31 държави в Южна, Централна Америка и в Карибския басейн, отбелязва Ройтерс.

В понеделник тази седмица САЩ нанесоха 20-ия си удар по плавателен съд, извършващ предполагаем трафик на наркотици, съобщи представител на Пентагона.

"Ударът беше осъществен в района на Карибите и при него бяха убити четирима наркотерористи. Няма оцелели", каза източникът.

Той посочи, че в резултат на ударите са били убити 79 души, а двама са били ранени и са репатрирани в родните си страни. Мексиканските власти направиха и един опит за спасяване на оцелял, допълни представителят.

Американските удари по съдове, заподозрени в трафик на наркотици в Карибския басейн и в тихоокеанското крайбрежие на Латинска Америка убиха десетки хора, които администрацията на президента Доналд Тръмп обяви за терористи наркотрафиканти, отговорни за хиляди смъртни случаи в САЩ.

Американското правителството не е обяснило публично правните основания за решението си да атакува тези плавателни съдове. В сряда държавният секретар Марко Рубио отхвърли критиките от страна на някои съюзници на САЩ, поставили под въпрос законността на ударите, като заяви, че европейците не могат да диктуват на Вашингтон как да брани националната си сигурност.

