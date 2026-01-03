Медия без
6 любопитни детайла около залавянето на Мадуро

03 Яну. 2026Обновена
Тръмп публикува снимка на заловения от американските спецчасти Мадуро
@realDonaldTrump/TruthSocial
1. Операция "Среднощен чук" е трябвало да започне много по-рано

Американският президент Доналд Тръмп е одобрил ударите срещу Венецуела и задържането на венецуелския президент Николас Мадуро още преди Коледа, като операцията, която е наречена "Среднощен чук", е трябвало да започне на 25 декември, съобщи CBS. Тя обаче е била отложена, защото за Тръмп ударите срещу ИДИЛ в Нигерия са били преоритет. След това пък времето се развалило и отложило ударите. Това бе потвърдено от самия Тръмп в интервю за Fox News.

Тръмп е дал заповед за началото на операцията на 2 януари в 22:46, каза представител на Пентагона. В 1:01 специалните части са излетели за залавянето на Мадуро и съпругата му. В 3:29 часа вертолетът ги е доставил на борда на американски кораб.

Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн каза, че в операцията са участвали приблизително 150 различни самолета, включително стратегически бомбардировачи B-2. Американски самолети са унищожили венецуелските системи за противовъздушна отбрана, така че американските специални части с хеликоптери да могат да заловят Мадуро. Няколко хеликоптера на американските военновъздушни сили са били повредени, но всички са се върнали в базата си.

 

2. ЦРУ са следили Мадуро няколко дни

ЦРУ са имали агент във венецуелското правителство, който е следил Мадуро няколко дни преди задържането му. Освен това президентът е бил непрекъснато наблюдаван и с помощта на стелт-дронове, които са невидими, пише "Ню Йорк Таймс".

 

3. Мадуро и жена му са били заловени, докато са спeли 

Спецчастите на "Делта Форс" са арестували Мадуро и съпругата му посред нощ, като са нахлули директно в спалнята им в тяхната резиденция, съобщи CNN. Тръмп добави, че в резиденцията е имало тайна стая със стоманени врати, но операцията се развила толкова бързо, че двамата не са успели да се скрият в нея. "Той се намираше в сграда, която приличаше повече на крепост, отколкото на обикновено жилище. Имаше стоманени врати и т.нар. безопасно помещение, което е напълно изолирано със стомана. Той даже не успя да се приближи до това място. Опита се да отиде, но всичко стана толкова бързо, че не успя. Ние се бяхме подготвили - имахме мощни газови резачки и всичко необходимо, за да разрежем стоманата, но това не ни потрябва", разказа Тръмп. Всичко приключило за 47 секунди.

Тръмп разкри още, че американските военни са построили реплика на къщата на Мадуро при подготовка за залавянето му.

„Никой няма оборудването, което ние имаме. Искам да кажа, всичко беше щателно планирано. Те репетираха всичко. Всъщност построиха къща, която беше идентична с тази, в която влязоха, с всички сейфове, стомана навсякъде и стълби“, каза Тръмп.

 

4. Мадуро и жена му вече са на път към САЩ

Веднага след залавянето им Мадуро и съпругата му са били качени на хеликоптер и превозени до американски военен кораб, който ще ги отведе в Ню Йорк. "Ние ги качихме на хеликоптер и ги доставихме на кораба. Сигурен съм, че им е харесало", каза Тръмп.

Според ABC News, Мадуро ще бъде отведен във военната база в Гуантанамо. След това той ще бъде прехвърлен на самолет на ФБР, който ще го отведе до Ню Йорк. Тръмп обаче допусна, че корабът ще ги достави в Маями.

 

5. Мадуро е преговарял с Тръмп за съдбата си

Тръмп съобщи, че на Мадуро са били предлагани различни опции за оттеглянето му от власт, но той до последно е отказвал. "Накрая той искаше да преговаря, но аз отказах. Накрая той искаше да сключи сделка, но аз казах "не", обясни Тръмп. Като добави, че преди седмица даже лично е разговарял с Мадуро.

6. САЩ не са дали нито една жертва

Сред американските военни няма убити, но има няколко ранени, съобщи американският президент Тръмп. Той е наблюдавал операцията в реално време и я оприличи на телевизионно шоу.

САЩ са били готови и за втора вълна удари срещу Венецуела, но не се е наложило. "Всичко беше толкова смъртоносно, толкова мощно, че не се наложи. Но ние бяхме готови", каза Тръмп.

 

Николас Мадуро

